Michael Zarate in coma farmacologico dopo la caduta alla Coppi & Bartali: le condizioni del ciclista

Michael Zarate, 22enne ciclista messicano della Petrolike, è in coma farmacologico dopo la caduta nella prima tappa della Settimana Coppi & Bartali: fratture a zigomo e mandibola, TAC negativa e operazione da valutare.

C'è apprensione nel mondo del ciclismo per le condizioni di Michael Zarate, il 22enne corridore messicano della Petrolike caduto in maniera violenta durante la prima tappa della Settimana Coppi & Bartali 2026. L'incidente è avvenuto in discesa, a circa 20 chilometri dal traguardo, e l'impatto più duro è stato al volto. Dopo i primi soccorsi, il giovane atleta è stato trasferito in ospedale e successivamente ricoverato a Cuneo, dove si trova in coma farmacologico.

Il quadro clinico, per quanto serio, ha escluso al momento gli scenari peggiori. Zarate ha riportato fratture multiple allo zigomo e alla mandibola, ma la TAC cranica eseguita dopo il ricovero non ha evidenziato complicanze neurologiche. È questo l'elemento che oggi permette di guardare con un minimo di sollievo a una situazione che resta delicata. Le fonti vicine alla squadra parlano infatti di un corridore che non è in pericolo di vita, mentre i medici stanno valutando tempi e modalità di un possibile intervento chirurgico al volto.

Il team ha scelto la linea della cautela, evitando allarmismi ma confermando la gravità dell'accaduto. Nel comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali, la Petrolike ha spiegato: "Michael è stato subito trasportato in ospedale ed è stato sottoposto agli esami per escludere traumi alla testa. L'impatto maggiore è stato nella zona facciale e nelle prossime ore Michael sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Zarate resta sedato e sottoposto alle cure dei medici italiani".

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Chi è Michael Zarate? È un corridore messicano nato nel 2004, da questa stagione in forza alla Petrolike, squadra continental con cui aveva già corso diverse gare nel 2026 prima dell'arrivo alla Coppi & Bartali. Per lui la corsa italiana rappresentava un altro passaggio di crescita nel calendario europeo, interrotto però da una caduta che ha cambiato improvvisamente il senso della sua settimana.

Adesso tutta l'attenzione è concentrata solo sulle condizioni di Michael Zarate. Dopo la paura iniziale, il dato più importante resta uno: il ciclista messicano è ricoverato in coma farmacologico, ma non risulta in pericolo di vita. Le prossime ore serviranno a capire se sarà necessario operarlo oppure attendere che il quadro clinico si stabilizzi ulteriormente.