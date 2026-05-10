La rabbia di Bagnaia dopo la caduta a Le Mans: “È lo stesso problema dell’altra volta a Jerez”

Bagnaia era secondo quando è caduto e si è dovuto ritirare dalla gara di Le Mans. È tornato ai box livido di rabbia e ha spiegato cosa è successo: “Stesso problema di Jerez”

Bagnaia era a un passo dal podio a Le Mans ma la sfortuna lo ha colpito ancora una volta. A metà gara il pilota italiano è stato costretto a uscire dopo una caduta che ha rovinato tutto: dopo un anno aveva ritrovato la pole superando qualche difficoltà nelle qualifiche e in gara seguiva Bezzecchi per insediare il primo posto che gli aveva tolto in partenza, ma tutto è stato vanificato da un inconveniente che gli ha fatto compiere diversi passi indietro.

La rabbia ha preso il sopravvento su ogni cosa e al rientro ai box Pecco si è lasciato andare alla frustrazione calciando violentemente un paio di oggetti che ha trovato lungo il suo percorso. Una reazione istintiva di stizza per l'occasione che ha perso, perché il podio era davvero vicino e la domenica avrebbe potuto chiudere un weekend tutto sommato positivo. Non è stato un errore commesso da Bagnaia, ma lo stesso identico inconveniente tecnico che lo aveva fermato a Jerez.

Bagnaia frustrato dopo la caduta

Durante le qualifiche era riuscito a reagire dopo qualche problema e si era preso la pole position del Gran Premio di Francia di MotoGP, con la speranza di poter salire sul podio e magari strappare anche una vittoria. La pole mancava da un anno, da quella trovata in Malesia, ma la gara non è stata all'altezza delle buone prove del weekend: è caduto quando mancavano una decina di giri dalla fine ed è tornato ai box livido di rabbia, tanto da prendere a calci diversi oggetti lungo il suo cammino per sfogare la frustrazione.

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Sapeva di poter centrare il podio e magare insidiare anche Bezzecchi per il primo posto, ma le sue ambizioni si sono distrutte sul più bello a causa di una caduta che non poteva pronosticare. La sfortuna ha fatto capolino ancora una volta nel momento migliore e gli ha impedito di chiudere bene un weekend positivo. "Ho dovuto fare i conti con un piccolo inconveniente" ha raccontato Bagnaia a SkySport, "Giro dopo giro stavo perdendo confidenza per cercare di mantenere lo stesso passo. Sappiamo perché sono caduto: nessun errore umano, il team ci sta lavorando. Stesso problema di Jerez? Sì, lo stesso dell'altra volta".