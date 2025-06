video suggerito

Aidan Zingg muore a 16 anni in una gara di motocross: investito da altre moto, resta esanime in pista Aidan Zingg ha perso la vita in corsa, mentre era impegnato in una gara di motocross in California: terribile la dinamica dell'incidente, il 16enne è rimasto esanime in pista per due giri prima che la corsa fosse interrotta.

A cura di Paolo Fiorenza

Terribile tragedia nel mondo dei motori: Aidan Zingg, giovane promessa del motocross americano, è morto a 16 anni in seguito a un incidente avvenuto durante la gara Mammoth Mountain MX in California. La dinamica di quanto accaduto non ha lasciato scampo allo sfortunato ragazzo, che gareggiava in sella a una Kawasaki: Aidan è caduto gravemente in curva ed è stato investito da altre motociclette, rimanendo privo di sensi in pista per due giri, prima che la gara venisse interrotta.

Aidan Zingg è morto a 16 anni durante una gara di motocross

Il giovane talento americano sembrava destinato a una grande carriera nel motocross, tutto spazzato via in pochi attimi: la caduta e quello che ne è seguito gli hanno provocato ferite gravissime, che hanno reso vani i soccorsi, pur tardivi visto che la gara è stata interrotta solo dopo due tornate dallo schianto. Kawasaki Racing ha comunicato la morte di Aidan con un accorato post su X: "È con grande tristezza che piangiamo la scomparsa del pilota del Kawasaki Team Green, Aidan Zingg. Zingg ha perso la vita in seguito alle ferite riportate in un incidente al Mammoth Motocross di Mammoth Lakes, in California. La sua dedizione e la sua gentilezza saranno ricordate per sempre".

Il pilota statunitense – che nel 2024 aveva vinto l'AMA National Amateur Championship nella classe Supermini 2 e si era classificato secondo nella Supermini 1 – aveva da poco firmato con il prestigioso programma della casa giapponese, per intraprendere insieme un percorso che auspicabilmente lo avrebbe portato a fare della passione che lo muoveva fin da bambino un'attività professionistica ad alto livello. La sua promozione alla competitiva classe 250 era prevista per la prossima stagione.

L'incidente mortale si è verificato durante la prima gara della classe 250 B. Successivamente, scossi da quanto accaduto, 14 dei 27 piloti che avevano terminato la prima corsa, tra cui il vincitore della Moto 1, non hanno preso parte alla seconda.