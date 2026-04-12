Jean Todt su Michael Schumacher: “Speronò Villeneuve di proposito, pure a Monaco fu scorretto”

Realizzando un’intervista in un podcast Jean Todt ha parlato apertamente di due episodi controversi che ebbero come protagonista Michael Schumacher: “Quando perdeva il controllo lo pagava sempre a caro prezzo”.

Jean Todt conosce come pochissimi Michael Schumacher. A livello lavorativo nessuno conosce il sette volte campione del mondo come l'ex team principal della Ferrari, che in un'intervista in un podcast ha parlato tanto del suo vissuto in Formula 1, senza schivare episodi controversi come quelli che hanno riguardato Schumacher, che in un paio di occasioni fu tutt'altro che sportivo. Todt ha ricordato quei momenti sottolineando che quelle azioni scorrette vennero pagate amaramente dal pilota tedesco.

Lo scontro tra Schumacher e Villeneuve di Jerez

Chi conosce bene la Formula 1. Chi ricorda bene quegli anni sa benissimo a cosa si riferisce Jean Todt, che ha parlato sia del contatto tra Michael Schumacher e Jacques Villeneuve, a Jerez de la Frontera nell'ultima gara del Mondiale di Formula 1 del 1997, e della furbata di Kaiser Schumi nelle Qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo del 2006. In entrambe le occasioni le furbate vennero pagate a carissimo prezzo dal pilota Ferrari, che a conti fatti perse la faccia e punti preziosi.

L'episodio di Jerez è stato conclamato anche da Todt, che ricorda: "Lo speronò di proposito. Michael è un ragazzo straordinario, ma ogni volta che perdeva il controllo ne pagava le conseguenze a caro prezzo". Schumacher visto Villeneuve arrembante cercò di ‘eliminarlo', ma finì male. Schumacher finì nella ghiaia e si ritirò, mentre Villeneuve proseguì e ottenne il titolo. Con successiva squalifica del tedesco, che venne escluso dal Mondiale Piloti.

Il testacoda alla Rascasse a Monte Carlo

Nel podcast High Performance l'ex presidente della FIA ricorda un episodio altrettanto controverso, quello relativo alle Qualifiche del GP di Monaco del 2006. Quando Schumacher parcheggiò la sua sua Ferrari alla Rascasse di fatto impedendo ad Alonso di migliorare il suo tempo, che era il migliore. Dopo ore i commissari penalizzarono il tedesco, al quale venne tolta la pole position e venne deciso che sarebbe partito dall'ultima fila: "Quanto accaduto con Villeneuve gli è costato il campionato, così come quello che è successo nel 2006, quando nelle qualifiche del Monaco GP realizzò un testacoda di proposito. Partì dal fondo della griglia e anche quello gli costò il Mondiale. Quei due errori gli sono costati carissimo".