Valentino Rossi: “A casa ho una stanza dei giochi. Mia moglie dice che ho gli amici immaginari”

Valentino Rossi è uno degli sportivi italiani più forti di sempre ed è stato, nel massimo fulgore, uno dei più amati in assoluto. Fenomenale in pista, nove volte campione del mondo, e assai simpatico fuori. E il suo carattere lo ha messo totalmente in mostra nel podcast Tintoria nel quale ha parlato tanto della sua vita extra corse parlando anche della sua stanza ludica, una cosa che probabilmente in tantissimi vorrebbero avere a disposizione.

"Gioco ad iRacing, ma il mio nome lo ha preso qualcun altro"

Rossi è stato ospite di Daniele Tini e Stefano Rapone. Con loro ha parlato della sua attività attuale, quella di pilota ufficiale della BMW nel GT World Challenge Europe, dell'incontro con Silvio Berlusconi, ma anche di Michael Schumacher. Ma sono tanti gli aneddoti che ha tirato fuori il ‘Dottore', che ha parlato anche della sua stanza ludica, che tecnicamente è un vero gioiellino. Un gioiellino che però non esiste solo per svagarsi, ma pure per allenarsi.

Perché Rossi ha bisogno di prepararsi alle gare anche con il simulatore, dunque tecnicamente gioca ad Iracing, come fa anche Max Verstappen, ma è un gioco che è anche allenamento: "Gioco ad iRacing con il PC: con quello posso allenarmi, sia online che da solo. Ho degli amici con cui gioco, mia moglie li chiama i miei ‘amici immaginari', su Discord. Perché praticamente quando si gioca ho le cuffie e sono concentrato solo su quello.

Mi chiamo ‘ValentinoRossi2' perché qualcuno aveva già preso il nome originale. Ci sono tanti livelli: alcuni lo fanno di lavoro, io sono abbastanza "lento", sono più le volte che non vinco. Ci sono tre schermi e ha un abitacolo come quello della Formula 1, con freni, volante, pedali: ce l'ho di sotto in una stanza, la ‘stanza dei giochi'".

La stanza ludica di Valentino Rossi

La stanza dei giochi è una super chicca, ed è un sogno per tanti. Un luogo dove divertirsi e svagarsi: "Io sono cresciuto con i videogame. I giochi di auto sono di alto livello, quelli di moto meno. MotoGP ne ha avuti di bellissimi, come quello del 2004. Sono passato pure per SuperMarioKart. Mio fratello, Bezzecchi e Morbidelli ci giocano ancora. Per andar forte devi essere capace".

"Ho due simulatori, un flipper, un biliardo e le freccette"

Dopo di che a precisa domanda risponde a sulla stanza con il simulatore: "Volete sapere se ho altre cose ludiche? Si. D'altronde questa si chiama stanza ludica. Quando l'abbiamo disegnata, l'architetto l'ha chiamata così. Ci sono le mie tute, i miei caschi, quelli più belli. Poi ci sono due simulatori, uno per l'iRacing, l'altro per la PlayStation. Ma ci sono anche un flipper, un biliardo con la stecca e le freccette. Non manca una televisione grande e c'è un posto tipo una tavernetta per le cene. Ah, c'è anche un bar e la cucina".