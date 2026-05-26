Mattia Furlani, il sorriso dopo la paura per l’infortunio in Diamond League: “Ora sono in buone mani”

Mattia Furlani ha ripreso coraggio e fiducia dopo l’infortunio muscolare subito durante la tappa cinese della Diamond League, nello scorso weekend: “In buone mani”, l’ultimo post che intende uno stop più breve del previsto.

Il peggio è passato per il campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani dopo l’infortunio accusato durante la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante sbarcato per l’occasione a Xiamen in Cina. Il Campione del Mondo di salto in lungo ha accusato un fastidio, rimediando una lesione di primo grado al bicipite femorale destro che poi è stata confermata dalle prime analisi diagnostiche. Un problema che ha preoccupato tutti e che lo stesso Furlani ha ammesso di aver avuto paura: "Mai come in quel momento in cui ho sentito la "stoccata" alla gamba".

Oggi è felice e sorridente, Mattia Furlani e sui social pubblica una immagine che lo vede alle prese con i fisioterapisti sottoponendosi ad una serie di massaggi all'arto infortunato. Non c'è più il timore di aver messo a rischio gran parte della stagione, dopo il dolore accusato al quarto salto della prova di lungo durante la seconda tappa della Diamond League: "Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri" ha raccontato sui social nell'immediato post infortunio. "La gara non era iniziata tecnicamente molto bene, ma la condizione c’era".

Gurlani racconta la paura in pedana: "Ho sentito la stoccata alla gamba"

Il 21enne n.1 del ranking mondiale ha poi proseguito, raccontando il problema muscolare che lo ha fermato durante la gara: "Ho sentito la ‘stoccata' in volo e da lì ho avuto una reazione molto forte… davanti a me ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera, e la paura di vedermi levato tutto quello che mi ero creato fino ad adesso e di non riuscire a portare avanti sogni e obiettivi. Ma quando si lavora al massimo dello sforzo fisico tutto è imprevedibile".

Furlani infortunato: quando può tornare alle gare di salto in lungo

Adesso non si sa ancora quando Furlani potrà tornare in pedana ma la sensazione è che lo stop sia più corto rispetto alla iniziale preoccupazione. Il morale del campione azzurro è alto. L’appuntamento più importante della stagione è rappresentato dagli Europei, che si disputeranno a Birmingham in Gran Bretagna dal 10 al 16 agosto e c'è davvero tutto il tempo per recuperare. La prossima uscita di Mattia Furlani era prevista il 4 giugno al Golden Gala di Roma, ma al momento la tabella di marcia è in stand by: decisivi i prossimi giorni.