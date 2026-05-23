Mattia Furlani, le immagini dell’infortunio alla Diamond League: lesione muscolare di primo grado

Mattia Furlani si è infortunato durante la seconda tappa di Diamond League in Cina, subendo una “lesione di 1° grado a bicipite destro”. Lunedì rientrerà in Italia per ulteriori esami ma lo stop appare molto lungo.

Mattia Furlani in barella, dolorante e quasi in lacrime. Sono le immagini che arrivano dalla Cina, da Xiemen dove il campione del mondo in carica di salto in lungo si è infortunato durante la tappa della Diamond League nel pomeriggio di sabato 13 maggio. Un incidente avvenuto durante il quarto salto, in cui il numero 1 del ranking a metà salto si è lasciato andare cadendo a peso morto sulla sabbia e tenendosi la gamba destra in preda ai dolori. Poi, l'arrivo della barella che lo ha trasportato fuori pedana e i primi esiti degli esami medici: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Furlani si infortuna alla Diamond League in Cina: le immagini dell'incidente

Alla fine, Mattia Furlani ha chiuso con la quarta misura, ai piedi del podio della gara di salto in lungo nella seconda tappa stagionale della Diamond League ma il risultato sportivo è interessato davvero a pochi, così come le buone vibrazioni che aveva dato in pedana migliorandosi di misura in misura nel susseguirsi delle prove. Al quarto salto, l'imprevisto: a metà salto, si lascia andare, cadendo di schiena sulla sabbia. Le immagini sono inequivocabili: Furlani urla, si tiene con entrambe le mani la coscia destra con la gamba completamente rigida e bloccata dal dolore. Poi una mano sulla bocca a nascondere una ulteriore smorfia, fino all'arrivo dei primi soccorsi che controllano la situazione. Nulla da fare: Furlani, incapace di rialzarsi e camminare, viene caricato in barella e portato così fuori dalla pedana di salto in alto.

Infortunio Furlani, Federatletica: "Lesione di primo grado al bicipite femorale destro"

Una conclusione amara di una giornata che sembrava svolgere nel modo migliore, con una serie di salti confortanti. Ora, però, ciò che preoccupa sono le condizioni del campione del mondo in carica. Dai primi dati diagnostici non emergono buone notizie, con il bollettino della Federatletica che ha spiegato l'entità dell'infortunio: "Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani si è sottoposto ad accertamenti in seguito all’infortunio riportato durante la tappa di Xiamen della Wanda Diamond League, in Cina. All’azzurro è stata diagnosticata una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Nelle prossime ore rientrerà in Italia insieme alla mamma e coach Khaty Seck per ulteriori accertamenti".

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Furlani infortunato: quanto rimarrà fermo e lontano dalle gare

Adesso bisognerà però effettuare altri esami per comprendere fino in fondo la gravità della lesione: al rientro in Italia, previsto per il prossimo lunedì, si potrà capirne di più. Ciò che è certo è che Mattia Furlani rischia di stare a lungo fermo, uno stop che potrebbe tenerlo fuori per gran parte della stagione agonistica, di sicuro senza poter partecipare al Gran Galaà di Roma il prossimo 4 giugno.