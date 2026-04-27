Jordan Adams corre la maratona di Londra con un frigorifero di 25 kg: “È il peso che portiamo”

Jordan Adams non poteva certo passare inosservato durante la maratona di Londra, né lui voleva che lo fosse, visto il nobile scopo del suo calvario lungo i 42,195 km della prova disputatasi nella capitale inglese, condotta dall'inizio alla fine con un frigorifero di 25 kg sulla schiena. Un cilicio che ha costretto il 30enne ad attingere a tutte le sue risorse fisiche e mentali, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla demenza frontotemporale, una malattia che ha portato via sua madre.

Se la maratona londinese è passata alla storia per essere stata la prima conclusa sotto le due ore – con la mostruosa impresa del kenyano Sebastian Sawe (1h59'30") – anche qualcun altro ha lasciato il segno tra i 59mila concorrenti. C'era chi correva contro il tempo, chi contro i propri limiti e chi per mandare un messaggio che evidentemente valeva uno sforzo sovrumano.

Jordan Adams completa la maratona di Londra con un frigorifero sulla schiena

Jordan ha deciso di aggiungere alla sofferenza che desse valore alla sua prova anche un significato fortemente simbolico legato al peso elevato del frigorifero messo in schiena: l'immagine plastica del peso che tutti noi, in diversi momenti delle nostre vite, portiamo sulle nostre spalle e il sostegno che ci danno gli altri per riuscire a farcela, testimoniato dagli incitamenti ricevuti dal giovane lungo il percorso.

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Jordan aveva solo 15 anni quando a sua madre, Geraldine, è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che causa atrofia dei lobi frontali e temporali, rappresentando la seconda forma più comune di demenza sotto i 65 anni dopo l'Alzheimer, spesso esordendo già dopo i 45 anni. La mamma è venuta a mancare cinque anni dopo, e ora i suoi due figli stanno cercando di accendere i riflettori su questa devastante patologia, di cui peraltro portano entrambi i geni. Questo significa che probabilmente riceveranno anche loro la medesima diagnosi, il che li ha spinti a raccogliere fondi per l'organizzazione benefica per la salute mentale "Mind".

Lo scopo dell'impresa di Jordan: sensibilizzare sulla demenza frontotemporale

"È crudele perché so esattamente cosa succederà – ha detto Jordan – Ho assistito a ogni fase di questo processo, ho visto mia madre essere privata di tutto quello che la rendeva quella che era e ho visto l'effetto che questo ha avuto non solo su di lei, ma anche sulle persone che le stavano intorno. Nonostante la tristezza della mia situazione, ho una grande opportunità di fare la differenza e cambiare la vita di migliaia di persone in futuro".

"Sono andato in rovina. Depressione. Pensieri intrusivi. Avevo la sensazione che il mio futuro fosse già scritto. Ma ciò che mi ha salvato sono state le persone. Gli amici. La famiglia. Il sostegno – ha aggiunto Jordan, spiegando il ruolo del frigorifero portato sulla schiena – Persone che mi hanno aiutato a portare il peso quando sembrava insopportabile. Ed è proprio questo il senso di tutto. Questa maratona con un frigorifero sulla schiena non è solo una sfida. È un simbolo. Perché a volte è proprio così che ci si sente: come se si portasse un peso enorme che nessun altro può vedere. Lo faccio per dare visibilità alla demenza. Ma soprattutto per dimostrarvi che, qualunque cosa stiate portando, non dovete farlo da soli".

Jordan Adams ha tagliato il traguardo in lacrime, completando la maratona di Londra 2026 in 5 ore e 40 minuti: considerando il carico extra del frigo da 25 kg e il caldo della giornata, si tratta davvero di un grande risultato. Adesso è partito per la sfida successiva: 32 maratone in 32 giorni in 32 contee dell'Irlanda.