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WrestleMania 42 oggi e domani, dove vederlo in TV e streaming: orario italiano e card dei match

WrestleMania 42 andrà in scena nel weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con orario italiano di inizio a mezzanotte. Non solo wrestler: saliranno sul ring il cantante Jelly Roll, gli youtuber IShowSpeed e Logan Paul, l’ex star del football Pat McAfee.
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A cura di Michele M. Ippolito
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Mancano poche ore a WrestleMania 42, uno dei più grandi eventi dell’anno nel mondo. Lo spettacolo di wrestling targato WWE si terrà in due notti, sabato 18 e 19 domenica aprile all’interno del bellissimo Allegiant Stadium della città di Las Vegas, cornice adeguata alla portata dell'evento. Basti pensare che WrestleMania compete direttamente con il Super Bowl per quanto riguarda le interazioni sui social media e l'impatto economico sulla città ospitante. Nel 2022, WrestleMania ha superato il Super Bowl per numero di visualizzazioni video (1.1 miliardi contro 618 milioni).

WrestleMania 42, a che ora inizia in Italia

Entrambi gli show saranno in diretta dalla mezzanotte italiana di sabato 18 e domenica 19 aprile in diretta esclusiva su Netflix, senza nessun costo aggiuntivo all’abbonamento, con il commento italiano firmato dalle storiche voci de “Il Godzilla Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa. La WWE è una delle grandi novità offerte, dal primo di aprile, dalla piattaforma di streaming ed i risultati di queste prime settimane, hanno premiato l’investimento visto che la programmazione del wrestling risulta stabilmente tra i programmi più apprezzati dagli abbonati.

WrestleMania 42, card e match in programma

Il match principale di sabato notte vedrà il campione mondiale indiscusso WWE Cody Rhodes affrontare il suo mentore Randy Orton in un match che vedrà la partecipazione a bordoring del cantante Jelly Roll e della ex star del football americano Pat McAfee. Sarà difeso anche il titolo mondiale femminile, con la campionessa Stephanie Vaquer che affronterà Liv Morgan. Saranno impegnati sul ring anche i famosi youtuber Logan Paul, fratello del boxeur Jake Paul, e IShowSpeed, che lotteranno con Austin Theory contro LA Knight e The Uso.

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Domenica notte, invece, il match principale vedrà opposti il campione mondiale CM Punk al leggendario Roman Reigns, che proverà a vincere nuovamente il titolo. Tornerà sul ring, dopo un infortunio che lo ha costretto ad uno stop di molti mesi, un’altra leggenda, il “folletto di San Diego”, Rey Mysterio, che proverà a diventare campione intercontinentale in un “match della scala”. Sul ring anche l’ex campione della Ultimate Fighting Championship Brock Lesnar, che affronterà il gigantesco Oba Femi.

Anche il cantante Jelly Roll salirà sul ring
Anche il cantante Jelly Roll salirà sul ring

Ecco le card complete delle due serate:

WrestleMania 42 – night 1

  • Unsanctioned Match: Jacob Fatu vs. Drew McIntyre
  • Logan Paul, Austin Theory & IShowSpeed vs. LA Knight & The Usos
  • Women’s World Championship Match: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
  • Gunther vs. Seth Rollins
  • WWE Women’s Intercontinental Championship Match: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
  • WWE Women’s Tag Team Championship Match: The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie Bella & Nikki Bella)
  • Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

WrestleMania 42 – night 2

  • Oba Femi vs. Brock Lesnar
  • Intercontinental Championship Ladder Match: Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio
  • WWE Women’s Championship Match: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
  • WWE United States Championship Match: Sami Zayn (c) vs. Trick WilliamsDemon Bálor vs. Dominik Mysterio
  • WWE World Heavyweight Championship Match: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
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