Napoli-Milan a Pasquetta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Napoli-Milan si gioca oggi, alle 20:45, nel giorno di Pasquetta. Diretta tv e in streaming su DAZN. Daniele Doveri è l’arbitro designato, al VAR ci sarà Mariani. Ultime news sulle formazioni di Conte e Allegri.

Napoli–Milan è la partita clou della 31ª giornata di Serie A che si gioca oggi, nel giorno di Pasquetta. Alle 20:45, in uno stadio Maradona che farà registrare il tutto esaurito, scendono in campo le squadre di Conte e Allegri: Daniele Doveri è l'arbitro designato, al VAR ci sarà Mariani. In palio c'è una vittoria che vale molto, sia per i punti utili a consolidare la posizione in Champions sia per restare nella scia scudetto dell'Inter. A trasmetterla in diretta tv e in streaming è DAZN.

Napoli e Milan sono separate da un punto in classifica. Entrambe sono reduci da vittorie prima della sosta: rispettivamente a Cagliari (1-0) e in casa col Torino (3-2). Avanti (+1) c'è la formazione rossonera seconda, che ha dalla sua anche il vantaggio momentaneo negli scontri diretti in virtù della vittoria ottenuta all'andata (a San Siro finì 2-1). Unica nota stonata per gli Azzurri, che hanno recuperato quasi tutti i calciatori infortunati (più lunghi i tempi per Neres rispetto a Di Lorenzo, Rrahmani e Vergara), la gestione del caso Lukaku scoppiato nel periodo di pausa per le nazionali. Il belga non ha ancora fatto ritorno in sede lamentando problemi fisici che ha scelto di curare in patria. Quanto alla formazione: Anguissa torna tra i titolari a centrocampo; McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund. Tra le fila dei rossoneri ancora non al meglio Leao, in attacco Allegri potrebbe schierare uno tra Pulisic, Gimenez e Fullkrug accanto a Nkunku.

Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV e in streaming: l'orario

Il fischio d'inizio di Napoli-Milan è alle 20:45. DAZN, che trasmette in diretta tv e in streaming la partita, accompagna il pre e il post match con commenti, interviste, analisi degli episodi da moviola controversi oltre all'intervento in diretta dell'ex arbitro, Luca Marelli, che chiarisce gli aspetti regolamentari delle decisioni prese dal direttore di gara. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Juan Jesus è pronto per riprendersi la maglia del Napoli, c'è proprio lui al posto di Beukema in difesa accanto a Buongiorno e Olivera. Linea di centrocampo imperniata su Lobotka e Anguissa, con Spinazzola e Gutierrez esterni. Alisson Santos parte dalla panchina. De Bruyne e McTominay a sostegno di Hojlund. Nel Milan c'è Rabiot, che ha superato i problemi fisici. Fullkrug favorito per completare il tandem d'attacco con Nkunku. Centrocampo affidato alla sapiente regia di Modric, con Saelemaekers e Bartseaghi esterni.

NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte.

MILAN (3-5-2)Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All.: Allegri.