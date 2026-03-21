Il Milan risponde al Napoli e torna 2°, Rabiot e Fofana lanciano il Diavolo: 3-2 al Torino

Il Milan batte 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dall’assalto del Napoli: il Diavolo si porta a -5 dall’Inter e torna alla vittoria dopo lo stop di Roma contro la Lazio.

Il Milan batte 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dall'assalto del Napoli: il Diavolo si porta a -5 dall'Inter e torna alla vittoria dopo lo stop di Roma contro la Lazio. A decidere il match sono le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana, mentre per i granata vanno a segno Simeone e Vlasic su rigore nel finale.

Partita dai tanti volti a San Siro ma che ha visto un inizio di ripresa veemente da parte dei rossoneri, che hanno indirizzato il match in favore della squadra di Massimiliano Allegri. Match di grande applicazione per i granata di Roberto D'Aversa, che hanno pagato proprio il grande avvio di secondo tempo del Milan.

Milan, vittoria da batticuore: 3-2 al Toro e 2° posto riconquistato

L’avvio è favorevole al Torino, che nei primi minuti crea due occasioni pericolose: prima con Vlasic, che devia sotto porta senza trovare lo specchio, poi con il colpo di testa di Ismajli, respinto da Maignan. Il Milan cresce con il passare dei minuti e al 36’ si rende pericoloso con Rabiot, fermato da Paleari. Poco dopo arriva il vantaggio rossonero: Pavlovic controlla fuori area e lascia partire un sinistro che, dopo aver colpito la traversa, si infila in rete. Il vantaggio dura però poco: al 44’ Vlasic calcia, la palla sbatte tra palo e Maignan e finisce sui piedi di Simeone, che firma l’1-1.

Nella ripresa il Milan cambia marcia e piazza un uno-due decisivo tra il 54’ e il 55’: prima Rabiot insacca su assist di Pulisic, poi Fofana trova il 3-1 con un destro su cui Paleari non riesce a opporsi. Il Torino non si arrende e prova a riaprire la gara con Simeone, ma Maignan risponde presente. All’81’ il Var richiama l’arbitro per un contatto in area tra Pavlovic e Simeone: è rigore, trasformato da Vlasic per il 3-2.

Nel finale i granata spingono alla ricerca del pari, ma il Milan resiste e porta a casa una vittoria preziosa, fondamentale sia per la corsa Champions sia per restare in scia alla vetta.

Milan-Torino, il tabellino

RETI: Pavlovic 37′, Simeone 45′, Rabiot 54′, Fofana 55′, Vlasic 83′.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45′), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa.

ARBITRO: Francesco Fourneau.