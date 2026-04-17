Il Como si è impantanato: Fabregas perde anche con il Sassuolo, che vince 2-1

Un'altra sconfitta per il Como, che dopo aver perso 4-3 in casa con l'Inter è stato sconfitto anche da un arguto Sassuolo che in modo letale ha sfruttato il contropiede per realizzare due gol a fine primo tempo, quando hanno segnato Volpato e Nzola, ma anche Nico Paz. Il Sassuolo si assesta al nono posto, il Como ora rischia di finire a cinque lunghezze dalla Juventus.

Volpato sblocca Sassuolo-Como

Due allenatori che praticano un calcio offensivo e moderno. Si abbracciano prima del via Grosso e Fabregas. La partita inizia subito con una folata del Sassuolo, che fa capire che gli spazi larghi può sfruttarli. Il Como, però, prende le misure e con il tempo riesce a riassestarsi, ma non colpisce mai verso la porta di Turati. Lo 0-0 si schioda nel finale di tempo che è scoppiettante e ricco di errori in casa comasca. Perché la squadra di Fabregas batte un corner e a segnare è il Sassuolo. Laurienté fa una giocata intelligente, il pallone finisce a Volpato che con un pallonetto scavalca l'incolpevole Butez.

Raddoppia Nzola, poi gol di Nico Paz

Tempo un minuto e c'è il raddoppio. Le maglie sono larghissime. Matic recupera, Laurienté crea e Nzola davanti al portiere francese non può sbagliare, è il gol del 2-0. Una mazzata tremenda per il Como che però attacca e trova il gol al 47′ del primo tempo con un colpo di testa dal limite dell'area di rigore di Nico Paz, all'intervallo è 2-1.

Il pallonetto con cui Volpato ha aperto le marcature in Sassuolo–Como.

Fabregas cambia tutti, ma non Morata: il gol del pari non arriva

Il Como si ripresenta con Vojvoda, Perrone e Douvikas, che forse erano stato risparmiati per la semifinale di Coppa Italia, in programma martedì prossimo. Fabregas però non toglie l'impalpabile Morata, pure ammonito per un fallaccio, ma Batuina. Decisione poco leggibile. Un quarto d'ora di nulla per il Como. Fabregas toglie pure Diao, dentro Jesus Rodriguez. Nulla cambia.

Ma al 68′ Perrone inventa e trova Nico Paz che prova una giocata da urlo, il pallonetto è fantastico, il pallone sta per entrare, ma Turati con un guizzo toglie il pallone dalla porta, mentre Morata arrivava in ritardo. Poi entra Kuhn per da Cunha, all in. Solo giocatori offensivi in attacco, e sono addirittura cinque. Ma il risultato non cambia. Il Sassuolo batte il Como 2-1, seconda sconfitta consecutiva per Fabregas, che non ha più la miglior difesa della Serie A.