Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore

Il momento doveva arrivare. Prima o dopo il muro si doveva abbattere. L'evento è accaduto nella maratona di Londra. Il keniano Sabastian Sawe è il primo nella storia a chiudere una maratona in meno di due d'ore! Va da sé che sia il record mondiale. Sawe ha battuto il record del compianto Kelvin Kiptum chiudendo in 1h59'30". Sotto le due ore anche il secondo classificato, Yomif Kejelcha, dietro di appena undici secondi.

Sawe ha fatto il record disputando la quarta maratona

Il muro è crollato. Per la prima volta nella storia un uomo ufficialmente infrange il muro delle due ore in una maratona. Il merito è tutto di Sabastian Sawe, 31 anni, che a Londra è sceso sotto le due ore per trenta secondi. Sawe è allenato da un italiano, Claudio Berardelli, è nato nel 1995 ed è appena alla sua quarta maratona. Ha deciso non da molto di provare questa specialità ed è entrato già rapidamente nella storia della maratona, dell'atletica e dello sport.

Anche Kejelcha, secondo classificato, ha corso in meno di due ore

Sawe in queste ore viene celebrato in ogni angolo del mondo. L'impresa è tale. A battere il record precedente, quello di Kiptum sono stati pure Kejelcha, secondo, e Kiplimo, terzo, che però non è sceso sotto il muro delle due ore. Sebastian Sawe ha chiuso in 1h59'30", Yomif Kejelcha in 1h59′:41", mentre Jacob Kiplimo ha realizzato il tempo di 2h00'28".

La maratona di Londra femminile è stata vinta invece dall'etipoe Tigst Assefa, che ha chiuso la sua gara in 2 ore 15 minuti e 41 secondi. Assefa ha bissato il successo dello scorso anno. Una battaglia che ha vinto sul filo con Hellen Obiri, staccata nell'ultimo chilometro.