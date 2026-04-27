La dieta di Sawe per correre la maratona da record a Londra: ha consumato 115g di carboidrati ogni ora

Sabastian Sawe a Londra ha scritta una pagina vera nella storia dell'atletica, ma in generale dello sport mondiale. Perché il maratoneta keniota è diventato il primo a chiudere una maratona in meno di due ore. La sua popolarità è diventata planetaria e chiunque sta cercando informazioni su di lui. Ma mentre si parla tanto anche delle leggerissime scarpe, dal peso di 100 grammi, che ha avuto ai piedi, Sawe ha parlato della sua alimentazione e il regime alimentare del giorno della maratona di Londra è sorprendente.

Sawe il primo a vincere una maratona in meno di due ore

La maratona di Londra 2026 è passata alla storia e resterà per sempre nella storia. Perché da anni si cercava di abbattere il muro di due ore per la maratona. Ora è successo, addirittura anche con il secondo classificato Yomif Kejelcha che è riuscito nell'impresa, e con il terzo, Jacob Kilpimo che non ha abbattuto il muro ma ha comunque migliorato il precedente record del mondo.

La scena naturalmente è stata tutta di Sabastian Sawe che ha bissato il successo di un anno fa e facendolo ha vinto la quarta maratona (su quattro disputate) della sua carriera. Al di là del ruolo che hanno giocato le scarpe Adidas dal peso inferiore ai 100 grammi, è stato chiesto in particolare dell'alimentazione a Sawe e al suo staff, compreso anche dall'allenatore italiano Claudio Berardelli.

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115 grammi di carboidrati all'ora

Il campione keniota, che ha iniziato solo nel 2024 a correre la maratone (lui che è classe 1995) ha risposto candidamente riguardo il suo spuntino pre-gara dicendo: "Ho mangiato due fatte di pane, un po' di miele e ho bevuto del tè". Ovviamente, oltre a questo c'è di più. Perché questa colazione fa parte di un programma nutrizionale completo ben strutturato creato da Maurten, un'azienda specializzata in nutrizione sportiva, che lo ha seguito lo scorso anno in Kenya per 32 giorni per creare il protocollo nutrizionale perfetto per il giorno della gara.

Il regime alimentare di Sawe per la maratona di Londra

Sawe già al venerdì (cioè due giorni prima della Maratona di Londra) ha iniziato a bere bevande sportive ricche di carboidrati. La domenica ha fatto colazione alle 6 del mattino, cioè tre ore e mezza prima della partenza. Alle 6:45 per ridurre l'accumulo di acido lattico ha preso bicarbonato di sodio. Cinque minuti prima del via ha assunto gel energetico. Durante la gara ha bevuto 160 millilitri di bevanda sportiva ogni cinque chilometri assumendo un gel ricco di caffeina al ventesimo chilometri, poco prima dell'attacco. Ha di fatto consumato 115 grammi di carboidrati all'ora. Un numero alto, considerato che ai corridori si consiglia di consumare dai 50 ai 60 grammi di carboidrati all'ora, con qualcuno che si spinge fino ai 90.