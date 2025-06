video suggerito

La Lazio non apprezza una battuta di Michela Giraud: “Anche sforzandoci, non riusciamo a ridere” La Lazio posta un tweet per far sapere alla comica Michela Giraud che una sua battuta non è stata molto apprezzata, lei risponde: “Vi ospito al mio spettacolo, ci sono anche le pizzette”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una battuta di Michela Giraud non è stata per nulla apprezzata dalla Lazio, che ha voluto farlo sapere alla 37enne comica romana con un tweet in cui si è rivolta direttamente a lei: "Anche sforzandoci, non riusciamo a ridere". Il motivo del messaggio del club biancoceleste è stato quanto detto dalla Giraud durante il programma ‘In & Out – Niente di serio', iniziato lunedì su TV8. In una interpretazione moderna del famoso sonetto di Cecco Angiolieri ‘S'i' fosse foco', la comica ha detto: "Si fossi Lazio sarei una fascia". Un chiaro riferimento alla tifoseria laziale, spesso accostata al fascismo per l'utilizzo di simboli come il saluto romano e altri riferimenti ideologici.

I sostenitori dell'Aquila non hanno tardato a far arrivare via social a Michela tutta la loro disistima per lei (eufemismo), finché la Lazio ha deciso di prendere posizione ufficiale con un tweet, in cui oltre al video della gag c'è anche uno screen con le risposte volgari della Giraud a chi l'ha criticata: "Perdonaci Michela Giraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua ‘battuta' nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere ‘paura' o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo é giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo".

Parole cui Michela Giraud ha risposto poco dopo, postando un messaggio sotto il tweet della Lazio: "Su brillante comica mi avete avuta (qui mette il simbolo del cuore, ndr), era solo una battuta, facciamo pace ? Altrimenti la mia famiglia laziale a Natale mi rinnega. I complimenti per lo spettacolo li accetto ma solo se venite alla Cavea il 10 settembre, ovviamente siete mi ospiti. (Ci sono anche le pizzette)".

Un post che le ha attirato altri commenti negativi dei tifosi laziali, mentre nella discussione si è inserito anche il Pescara, postando la foto di un delfino (il simbolo del club abruzzese, ndr) che sgranocchia popcorn.