Il Viktoria Plzen accoglie la Lazio con un video particolare: è una canzone antifascista Il club della Repubblica Ceca, avversario nell'andata degli ottavi di Europa League, ha condiviso sui social un video che richiama uno dei canti della Resistenza italiana contro il nazifascismo.

Bella Ciao. Il canto della Resistenza e dei partigiani italiani contro il nazifascismo viene condiviso sui social dal Viktoria Plzen, il club della Repubblica Ceca che affronta la Lazio nell'andata degli ottavi di Europa League. Un messaggio chiaro alla luce del riverbero che c'è all'estero della tifoseria biancoceleste, spesso finita nel mirino per le simpatie "nere" e l'estremismo di una parte delle frange più dure e pure della curva biancoceleste. Una "provocazione" dicono i sostenitori capitolini, molti dei quali non si riconoscono in quell'accostamento e reagiscono sdegnati.

Qualcosa del genere, ma all'interno dello stadio, accadde due anni fa in occasione dell'incontro di Champions League con il Celtic: oltre a intonare la canzone partigiana, i supporter scozzesi mimarono l'esecuzione e l'esposizione del duce, Benito Mussolini, appeso a testa in giù in Piazzale Loreto a Milano.

Non è la prima volta che gli affezionati laziali sono costretti a fare i conti con situazioni del genere. Sempre in questa stagione di Europa League fu clamorosa la lettera firmata dal capo della polizia, dal procuratore capo e dal primo cittadino di Amsterdam che prese una posizione molto severa e di censura: vietare la trasferta ai sostenitori biancocelesti per il timore di manifestazioni anti-semite. Gli scontri avvenuti in Olanda tra facinorosi olandesi e fans israeliani del Maccabi di Tel Aviv fecero da prologo a quel provvedimento discutibile.

Molto severe le parole usate per giustificare quel diniego: "I tifosi della Lazio non sono i benvenuti nella città di Amsterdam. È elevato rischio di manifestazioni criminali di estrema destra, antisemita, razzista e disturbi dell’ordine pubblico. Alcuni tifosi della Lazio sono noti per il simbolismo fascista quali il saluto hitleriano e l'abuso dell'immagine di Anna Frank".