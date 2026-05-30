Ancelotti stronca le polemiche sull’infortunio di Neymar: “Se mio nonno avesse avuto le ruote”

Ancelotti non escluderà Neymar dai convocati e lo ha ribadito in conferenza stampa con una battuta inaspettata che ha fatto ridere i giornalisti: giocherà quando si riprenderà.

Il caso Neymar tiene banco in Brasile a tre settimane dall'inizio dei Mondiali, dove la sua presenza non è ancora certa. L'infortunio al polpaccio richiederà almeno 15 giorni di stop, ma nonostante questo Carlo Ancelotti ha deciso di non escluderlo dalle convocazioni e di dargli tempo, anche se dovesse saltare la prima partita della fase a gironi. In conferenza stampa prima dell'amichevole contro Panama il tema centrale è stata la condizione fisica del giocatore, sicuramente il più importante a livello mediatico di tutta la rosa, e il commissario tecnico ha fatto ridere tutti i giornalisti presenti con una battuta tipicamente italiana.

La battuta di Ancelotti su Neymar

Le discussioni sul brasiliano procedono, ma non sarà escluso dai convocati. Neymar resterà con il Brasile anche se non dovesse recuperare per la prima partita della fase a girone dei Mondiali. Al momento della convocazione l'infortunio sembrava passeggero, ma è molto più di una botta perché si tratta di una lesione al polpaccio di secondo grado che richiede almeno due settimane di stop. Un giornalista ha chiesto ad Ancelotti se il giocatore sarebbe stato convocato lo stesso se avesse saputo della gravità del problema fisico fin dall'inizio, una domanda interlocutoria dalla quale il CT è uscito nel pieno del suo stile.

"Se quel giorno lei avesse saputo che l'infortunio era di secondo grado e non un edema, avrebbe convocato Neymar?" ha chiesto il giornalista che non si aspettava una risposta così spiazzante: "Se mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato una macchina". Sono scoppiati tutti a ridere e la questione è stata chiarita, anche perché le scelte sono state fatte e lo staff tecnico del Brasile è convinto delle sue convocazioni, nonostante questi inconvenienti.

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Il brasiliano non verrà escluso

Battute a parte, Ancelotti ha chiarito che Neymar non verrà escluso nonostante l'infortunio. Salterà sicuramente le due amichevoli della prossima settimana e probabilmente anche l'esordio ai Mondiali contro il Marocco. A quel punto verranno fatte valutazioni, ma non si parla di sostituzioni e il brasiliano giocherà quando si riprenderà: "Aspettiamo che Neymar sia pronto per la prima partita dei Mondiali del Brasile contro il Marocco. Se non ce la fa, allora aspetteremo la seconda partita. Non stiamo sostituendo nessuno".