Neymar ha due settimane per rimettersi in forma per i Mondiali: il Brasile fissa una data

Neymar ha due settimane di tempo per recuperare dalla lesione di secondo grado al polpaccio: salterà le due amichevoli con il Brasile che gli ha dato un ultimatum.

Da giorni la nazionale brasiliana discute su Neymar e sulle sue condizioni fisiche che non gli permetterebbero di essere presente per l'esordio ai Mondiali. Ancelotti ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati del Brasile nonostante le polemiche degli ultimi mesi, ma la federazione gli ha dato due settimane di tempo per rimettersi in forma ed essere pronto per il torneo, un sogno così vicino che potrebbe trasformarsi nel suo più grande incubo.

Secondo quanto riportato da Globo il brasiliano ha una lesione di secondo grado al polpaccio che richiederà due o tre settimane di stop. Ma la federazione gli ha concesso 15 giorni per rimettersi in sesto e recuperare la condizione fisica: non ci sarà per le amichevoli e probabilmente neanche per l'esordio ai Mondiali, ma avrà ancora qualche giorno di margine per evitare di essere tagliato dalla lista dei convocati.

Come sta Neymar dopo l'infortunio

Il problema fisico sembrava più blando, ma secondo il medico della nazionale Rodrigo Lasmar, serviranno circa 3 settimane per guarire completamente. Il Brasile può sostituire Neymar entro lunedì 1º giugno, come stabilito dal regolamento della FIFA: le sostituzioni sono possibili entro quella data che permetterebbe ad Ancelotti di lasciarlo a casa e portare eventualmente Joao Pedro al suo posto. Dopo lunedì i cambiamenti sono possibili solo in caso di grave lesione certificata dal medico della nazionale, una casistica lontana dalla contrattura muscolare che disturba il giocatore.

Il Brasile non ha intenzione di tagliarlo al momento e gli ha concesso 15 giorni per rimettersi in condizione e averlo a disposizione per l'inizio dei Mondiali. Non sarà facile averlo per l'esordio contro il Marocco, più probabile che recuperi per la seconda partita della fase a gironi, sempre se riuscirà a rimettersi in sesto per la data stabilita dalla federazione.