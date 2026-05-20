Neymar infortunato a meno di un mese dal debutto ai Mondiali: rischia di non giocare all’esordio

La presenza di Neymar nella prima partita dei Mondiali è in forte dubbio dopo l’infortunio al polpaccio destro accusato contro il Coritiba: spera di poter scendere in campo contro il Marocco.

I tifosi del Brasile sono esplosi di gioia alla notizia della convocazione di Neymar per i Mondiali, ma adesso l'obiettivo dell'attaccante è quello di arrivare nel pieno della forma. Carlo Ancelotti lo ha inserito nella lista dei giocatori che partiranno con lui verso gli Stati Uniti, una chiamata attesa da molti che rischiava di saltare: il commissario tecnico aveva preparato due liste, una con O'Ney e l'altra con Joao Pedro come alternativa qualora la condizione fisica del primo non fosse ottimale.

In effetti l'infortunio subito al polpaccio contro il Coritiba ha fatto tentennare l'allenatore fino all'ultimo, ma ha ricevuto rassicurazioni e ha deciso di portare il brasiliano in squadra. In una lunga telefonata gli ha dettato le condizioni per la convocazione, chiarendo che non sarà subito titolare e che non verrà scelto come capitano. Neymar ha accettato tutto, ma resta da capire come verrà gestito il recupero in vista della Coppa del Mondo.

Neymar è stato convocato dal Brasile per i Mondiali

Neymar potrebbe saltare la prima partita dei Mondiali

Ancelotti era preoccupato dalla condizione fisica del suo attaccante che ha rimediato una botta al polpaccio destro. Si tratterebbe di una contusione che richiede 10 giorni di stop, ma secondo GeGlobo Neymar rischia di non riprendersi in tempo per il debutto del Brasile ai Mondiali: l'edema al polpaccio destro preoccupa lo staff medico verdeoro, ma comunque non c'è nessun allarme per quanto riguarda la sua convocazione, perché il suo infortunio non comporterebbe tagli.

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C'è grande ottimismo ma servirà un piano di recupero oculato. Neymar salterà sicuramente le prossime due partite con il Santos e spera di mettersi in forma per il primo allenamento con ls nazionale brasiliana in programma il 27 maggio. L'obiettivo è essere presente per l'amichevole contro il Panama del 31 maggio al Maracana e poi ancora il 6 giugno contro l'Egitto. Sarà quello l'ultimo step prima dell'esordio Mondiali, in programma il 14 giugno contro il Marocco dove al momento la presenza dell'attaccante è in forte dubbio. Più facile che si riprenda per la seconda partita del girone, quella contro Haiti che si giocherà esattamente tra un mese.