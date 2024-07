video suggerito

Ceccon strepitoso, vince i 100m dorso e regala all’Italia il secondo oro alle Olimpiadi 2024 Thomas Ceccon regala all’Italia il secondo oro, vincendo i 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Thomas Ceccon regala all’Italia il secondo oro alle Olimpiadi di Parigi vincendo i 100 m dorso. Super prestazione per il nuotatore veneto, che era il grande favorito di questa gara e non ha tradito le attese con una prova da campione. È il secondo oro della delegazione azzurra ai Giochi Olimpici 2024 e arriva sempre dal nuoto dopo quello di Martinenghi nei 100 rana.

Completano il podio il cinese Xu con l'argento e l'americano Murphy con il bronzo. Ceccon ha scritto una nuova pagina del nuoto e dello sport italiano: è la prima medaglia del nuoto in assoluto in questa specialità ed è l’ottava medaglia per l’Italia Team a Parigi.

L’atleta azzurro nelle batterie aveva dimostrato di avere nelle braccia la possibile vittoria e così è stato: non è partito fortissimo ma dopo aver girato in svantaggio di 22 centesimi (25″10), con Xu e Murphy davanti, è andato a prendersi la sua quarta medaglia olimpica, la seconda a Parigi dopo la 4×100 metri stile libero insieme a Miressi, Conte Bonin e Frigo ma la prima d'oro.

"Questa finale l'ho preparata in ogni minimo dettaglio. Sono tanto felice e molto emozionato. Ci vediamo dopo così provo a spiegare meglio qualcosa", le prime parole di Ceccon ai microfoni della Rai. È tornato dopo il podio e ha parlato dei prossimi obiettivi: "Devo fare i 200 quindi me la godo stasera ma domani mi devo svegliare sapendo che non ho fatto ancora niente".

Thomas Ceccon faceva parte della staffetta 4×100 stile libero con Miressi, Conte Bonin e Frigo che ha conquistano il bronzo nel primo giorno di gare a Parigi.

(in aggiornamento)