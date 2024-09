video suggerito

Matteo Giunta difende Federica Pellegrini attaccando Ceccon con un messaggio durissimo: “Vali zero” Il marito della “divina” interviene a censurare le parole del campione olimpico che ha spiegato perché per lui “Pellegrini non rappresenta niente”. La replica di Giunta è stata molto severa: “Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Vali zero". Matteo Giunta non usa giri di parole in una storia su Instagram per commentare le riflessioni fatte da Thomas Ceccon contro Federica Pellegrini. Il dissing è scoppiato quando al campione olimpico di nuoto è stato chiesto cosa rappresentasse un'atleta come "Fede", che ha fatto la storia del nuoto italiano e internazionale. La risposta è stata di quelle che spiazzano l'interlocutore, che nemmeno immagina la potenza dirompente di certe frasi pronunciate con assoluta naturalezza. "Per me non rappresenta niente". Un'affermazione durissima, completata con un'altra espressione molto rumorosa. "Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i miei. L'ho vista allenarsi tantissimo e l'ho anche ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no".

Schietto e fragoroso, il nuotatore di Thiene ha smontato un'icona dello sport senza peli sulla lingua. È stato glaciale nel proporre quel giudizio sulla persona che ha sollevato grande clamore. Perché il punto è proprio questo: ha dato l'impressione di spostare il succo del suo ragionamento dal valore sportivo dell'atleta (che non può essere messo in discussione a cominciare dai risultati) a quello umano.

"Incommentabile", sarebbe sarebbe stata la prima reazione dell'ex olimpionica sull'intervista di Ceccon al Corriere della Sera. Il marito, Giunta, invece c'è andato giù duro. Ha atteso un po' di tempo poi ha affidato il suo pensiero sulla vicenda ai social condividendo il messaggio attraverso il proprio profilo. "Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita – si legge nell'incipit ma è poco dopo che rincara la dose -. Se non ce l'hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull'argomento".

La domanda sorge spontanea. Tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon ci sono mai stati attriti, situazioni tese che giustifichino quell'opinione così gelida, che ha avuto una vasta eco considerato il riverbero avuto sui media? In apparenza, no. Ma non basta a chiarire un altro aspetto: perché sottolineare questa – a suo dire – cesura netta tra la donna e la sportiva? Era proprio necessario mettere in risalto questa grande distanza nei rapporti avvertita allora, quando Ceccon si allenava nella stessa piscina a Verona, al centro federale "Castagnetti"?

Tra le pieghe delle dichiarazioni rese ce ne sono anche delle altre su un argomento affrontato anche in passato. Qui Federica Pellegrini non c'entra assolutamente ma lascia intendere come stare in certi ambienti e a un certo livello possa essere difficile, fino a subire atti di nonnismo (non certo dalla "divina"). "Magari certe cose sono state anche un po' colpa mia – ha aggiunto Ceccon -. Ma un atleta più grande, se vuole spiegarti come ci si comporta, può avere altri modi che non riempirti di olio la valigia con i vestiti".