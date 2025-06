Evans prende male il saluto di Brooksby: “Non capisci niente”. Tensione a rete a Eastbourne

video suggerito

L'epilogo della partita tra Brooksby e Evans è stato teso. Il confronto dei quarti di finale del torneo di Eastbourne, ha fatto registrare il trionfo del lucky loser americano che ha superato l'esperto padrone di casa. Al momento della stretta di mano però si è verificato il corto circuito con Evans che non ha gradito una frase di circostanza del vincitore. Iniziando così un confronto che avrebbe potuto anche prendere una piega particolare.

Cosa è successo tra Brooksby ed Evans a Eastbourne

Game, set e match, e giocatori pronti a stringersi la mano come da copione. Quando Brooksby e il suo avversario si sono salutati però qualcosa è andato storto. "Bella partita" ha sussurrato il giovane tennista statunitense qualificatosi per la semifinale. Un'espressione che spesso e volentieri i giocatori utilizzano per congedarsi.

Evans nervoso, prende male una frase di circostanza

Insomma niente di nuovo, ma non per Evans che ha reagito male. "Davvero? Non da parte mia", ha risposto piccato Dan che recentemente ha giocato anche alcuni Challenger in Italia per recuperare la classifica, come quello di Barletta. Continuando sottovoce poi Evans ha continuato: "È stato orribile. Imbarazzante". Al momento di scambiare il cinque all'arbitro poi ha sussurrato: "Tu non capisci nulla".

Brooksby l'ha presa bene e dopo essersi accomodato in panchina ha sorriso verso il suo angolo, felice per la vittoria. Prima che l'avversario lasciasse il campo poi ha voluto chiudere la polemica: "Ti sei lamentato per tutto il tempo. Non ho detto proprio niente". Evans con un sorriso amaro ha preferito tornare negli spogliatoi salutando i tifosi.

Il temperamento dell'esperto britannico non è certo una sorpresa. Spesso e volentieri in carriera Evans ha avuto confronti anche duri con avversari. Questo con Brooksby è solo l'ultimo di una lunga serie, con la frustrazione che ha giocato un brutto scherzo.