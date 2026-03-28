Bolelli-Vavassori conquistano il doppio all’ATP di Miami, la dedica è commovente: “Resisti, papà”

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In Florida Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno completato il loro cammino, una marcia trionfale che li ha portati a conquistare il doppio dell'ATP di Miami. I due azzurri hanno dominato il duo formato da Harry Heliovaara e Henry Patten con un netto 6-4 6-2, in poco più di un’ora di gioco. La coppia italiana è riuscita così a portare a casa il secondo titolo del 2026, dopo la vittoria ottenuta a Rotterdam. Il momento più toccante è arrivato subito dopo il successo, quando Bolelli ha lasciato sullo schermo della telecamera una dedica commovente: "Resisti, papà".

Un successo, poi la dedica. Per papà Daniele che è sempre fisso nei pensieri di Simone Bolelli. Così, anche nell'immediato punto decisivo per la vittoria all'ATP di Miami, l'azzurro ha subito rivolto il primo pensiero al proprio genitore che sta attraversando da tempo problemi di salute. Un semplice, ma commosso, "Resisti, papà" che è stato seguito qualche istante dopo dal compagno d'avventura, Andrea Vavassori che ha aggiunto il suo personalissimo, "per te, Dani".

Un pensiero che Bolelli si è portato con sé anche nelle dichiarazioni post vittoria: "Voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori, soprattutto a papà che sta vivendo un periodo molto duro". Poco o nulla si sa in realtà sulle condizioni di Bolelli senior, con un massimo rispetto della privacy e nessuna notizia mai trapelata nel corso del tempo. L'unica certezza è che i problemi di salute perdurano almeno dal 2023, quando ricordò ancora una volta il papà subito dopo aver vinto la Coppa Davis con la squadra azzurra.

La finale sempre in pugno: Bolelli e Vavassori vincono 6-4, 6-2

Nella finale giocatasi nel pomeriggio italiano, in Florida, la loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori hanno messo in bacheca il loro nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l'Atp 500 di Rotterdam, riuscendo a tenere sempre in pugno le redini del match. Subito padroni del campo nel primo set, "scappano" sul 5-3 riuscendo a prendersi la vittoria pur sprecando ben 4 set point, per poi stampare un 6-4 che ha dato il la ad un secondo set ancora più in discesa: subito in break sono stati capaci di tenere il vantaggio fino al sesto decisivo gioco. Sul 4-2 non c'è stata più partita: Heliovaara e Patten si sono sciolti, perdendo la battuta successiva e scivolando sul mesto finale di 6-2.