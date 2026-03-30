Sinner mette pressione all’Italia di Gattuso: “Grandi Kimi e Bez. Ora c’è una partita in Bosnia…”

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W l'Italia. Jannik Sinner lo scrive sull'obiettivo della telecamera e lo ripete in tv. "Sono fiero di essere italiano e di poter restituire qualcosa di positivo per tutto il supporto che ricevo". E sposta l'attenzione sulla Nazionale di calcio nel farle il più grande in bocca al lupo in vista della partita di domani sera che vale l'accesso ai Mondiali 2026. Che sia la F1, la MotoGp o anche il calcio non fa differenza per il campione di tennis. Anzi, dopo aver battuto Lehecka in finale al Miami Open 2026, la dedica che fa è una trina: scrive di ‘Bez' (Marco Bezzecchi, che ha trionfato nella classe regina ad Austin, il Gran Premio negli States), di Kimi Antonelli (alla seconda vittoria consecutiva con la sua Mercedes a Suzuka dopo il trionfo in Cina) e dedica un pensiero anche all'Italia di Gennaro Gattuso, che ha fatto un passettino verso i Mondiali 2026 superando in semifinale playoff l'Irlanda del Nord. La Bosnia è l'ultimo scoglio da superare così da tornare in Coppa dopo averla saltata per due volte, 12 anni dopo l'ultima volta.

Gli Azzurri, dopo le polemiche per quell'esultanza perché i prossimi avversari saranno i balcanici e non il Galles, hanno un tifoso in più: è il numero due al mondo delle racchette che manda un messaggio ecumenico e chiama raccolta il tifo tricolore. È lo spot migliore potesse esserci in vista di un appuntamento così importante, mette da parte un bel po' di polemiche e tira la volata nel momento più difficile per il football, preso a pedate in Champions (per le eliminazioni cocenti di Napoli (30° in classifica e fuori a fine girone), Juventus e Inter (che non hanno scollinato gli spareggi per gli ottavi), Atalanta (presa a pallonate dal Bayern Monaco).

"È stato un weekend fantastico per noi italiani – le parole di Sinner dopo il trionfo che ha scritto il suo nome in calce alla lista del Sunshine Double -, sono felice di far parte di questo gruppo". È in buona compagnia, Jannik. Il talento non manca. "Seguo la Formula 1 e la MotoGP, tanti italiani mi fanno appassionare. Kimi, Bez… e c'è anche Pecco Bagnaia. Stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport. E più ce ne sono da guardare, meglio è. Speriamo anche per il Mondiale di calcio. Ora abbiamo una partita importante giochiamo contro la Bosnia… Vediamo. Ma non chiedetemi di fare pronostici, non sono proprio il mio forte".

L'ultimo pensiero è per se stesso: c'è il Masters 1000 di Monte Carlo che apre la stagione sulla terra rossa, quella che potrebbe segnare il sorpasso a Carlos Alcaraz in cima al Ranking Internazionale. Sinner non si scompone e pensa a una cosa alla volta. "Sappiamo che le cose possono cambiare molto velocemente io penso solo a giocare il mio tennis al meglio. Vediamo…".