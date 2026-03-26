Il discorso di Gattuso negli spogliatoi dopo il brutto 1° tempo dell’Italia: “Pensavate fosse facile?”

In tv è stato il centrocampista della Nazionale a svelare con quali parole il ct ha provato a incoraggiare la squadra ancora bloccata sul pareggio dopo 45 minuti. “Non ci siamo ancora tolti un peso, abbiamo una finale da giocare”.

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"Pensavate fosse facile?". È questa la frase che il ct, Gennaro Gattuso, ha detto alla fine del primo tempo all'Italia nello spogliatoio. Lo rivela Manuel Locatelli che in tv spiega cosa è cambiato all'intervallo e quali parole ha usato l'allenatore per caricare e incoraggiare la squadra. Un discorso breve che spiega bene la tensione e l'apprensione con la quale l'Italia ha affrontato (e vinto) la sfida dei playoff contro l'Irlanda del Nord. Un discorso chirurgico e delicato al tempo stesso, in situazioni del genere quel che conta davvero è toccare le corde giuste. E, a giudicare da quel che s'è visto nella ripresa, ‘Ringhio' c'è riuscito. Metà percorso è fatto, adesso c'è la finalissima che comporta un ultimo, grande sforzo per salire sull'areo che porta ai Mondiali 2026, 12 anni dopo l'ultima volta (2014). "Non ci siamo ancora tolti il peso e non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo una finale da giocare", è l'incipit dell'intervista del centrocampista bianconero durante le interviste in Rai.

Locatelli e il primo tempo difficile per la Nazionale: "Ce lo aspettavamo"

Quali sarebbero state le difficoltà di un incontro del genere era noto, sia per l'ansia da risultato sia per l'atteggiamento tattico degli avversari. E trovare spazio nelle maglie difensive dell'Irlanda del Nord s'è rivelato durissimo. "Ci aspettavamo che sarebbe stata una partita così". A Locatelli il ct aveva dato consegne precise: ovvero, provare a ‘cucire' meglio il gioco (come si dice in gergo). Ma ha faticato a trovare la giusta dimensione in mezzo al campo. Il motivo? Il mediano della Juve non si nasconde: "Ero troppo schiacciato sulla linea difensiva. Dal campo avevo la percezione che stando in quella posizione potessi aiutare più la squadra, poi il mister mi ha detto di stare più alto e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

Il discorso di Gattuso agli Azzurri tra primo e secondo tempo

Con il risultato inchiodato sullo 0-0 e dopo un primo tempo senza creare mai veri pericoli, Gattuso ha guardato dritto negli occhi i calciatori. "Pensavate fosse facile?", è la frase che ha scandito invitando il gruppo a reagire, indicando correttivi tattici e, soprattutto, a dare tutto. "Sono sensazioni che ci sono, sappiamo quanto pesano queste partite – ha aggiunto Locatelli -. Siamo un gruppo bellissimo e Gattuso è il nostro condottiero. Dobbiamo portarci dentro la compattezza che abbiamo avuto, alla fine il lavoro di squadra paga sempre".

Manca solo l'ultimo atto, la finalissima. Come ci si prepara? "Ci vuole personalità, gente che si fa dare la palla e che ha la parola positiva per il compagno. Bisogna ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo e anche dalla compattezza del primo – la conclusione del centrocampista -. Siamo stati lì con pazienza e alla fine ce l'abbiamo fatta".