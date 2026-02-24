Inter fuori dalla Champions, figuraccia storica col Bodo: nerazzurri sconfitti anche a San Siro

L'Inter di Cristian Chivu fallisce la rimonta e saluta la Champions League nel modo peggiore: con un'altra sconfitta contro il Bodo/Glimt, questa volta davanti al proprio pubblico. Dopo il 3-1 dell'andata in Norvegia, a San Siro finisce 2-1 per i norvegesi, che centrano una qualificazione storica agli ottavi e lasciano i nerazzurri fuori già al playoff.

Il risultato fotografa una serata amarissima per l'Inter, partita da favorita nel doppio confronto e invece incapace di ribaltare l'inerzia della sfida. I nerazzurri hanno tenuto il pallone e spinto per lunghi tratti, ma la manovra è stata spesso lenta, leggibile e poco incisiva. Senza Lautaro Martinez, rimasto fuori per infortunio, la squadra di Chivu ha faticato a creare vere occasioni pulite contro un Bodo/Glimt ordinato, compatto e lucidissimo nel difendere il vantaggio accumulato all'andata e poi bravissimo nello sfruttare al massimo le chance concesse dagli avversari.

Le chance migliori dell'Inter sono arrivate soprattutto da palle inattive e traversoni: Haikin ha risposto presente sulle conclusioni di Dimarco e sul colpo di testa di Frattesi, mentre Pio Esposito e Thuram non sono riusciti a trovare la giocata giusta negli ultimi metri. Tanto possesso, poca profondità: il copione della partita è rimasto questo per quasi un'ora.

Il momento che chiude di fatto il discorso qualificazione arriva al 58′. Un errore grave di Akanji spalanca il campo agli ospiti: Sommer evita il gol sulla prima conclusione di Blomberg, ma non può nulla sul tap-in di Jens Hauge, ex Milan, per lo 0-1. A quel punto l'Inter è costretta a inseguire un'impresa quasi impossibile e, sbilanciandosi, concede spazi.

Il colpo definitivo lo firma Hakon Evjen al 72′, al termine di una combinazione ancora con Hauge: 0-2 e San Siro ammutolito. La rete di Bastoni nel finale, sugli sviluppi di un corner, serve solo a rendere meno pesante il passivo della serata. Non cambia la sostanza: doppio KO contro il Bodo/Glimt per la squadra che sta dominando la Serie A (+10 il vantaggio sulla seconda al momento) e Inter fuori dalla Champions League con largo anticipo, in una delle peggiori notti europee recenti dei nerazzurri. A fare la storia sono infatti i norvegesi che accedono così per la prima volta nella propria storia agli ottavi di finale della massima competizione continentale.