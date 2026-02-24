Inter-Bodo Glimt LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

La diretta live della partita Inter-Bodo Glimt per la partita di ritorno dei playoff di Champions League. Nerazzurri anche senza l'infortunato Lautaro, Chivu chiede a Calhanoglu di stringere i denti. Pio Esposito in attacco con Thuram. I norvegesi puntano tutto sul tridente composto da Blomberg e Hauge ai lati di Hogh. Per passare il turno, dopo la sconfitta per 3-1 all'andata, l'Inter deve vincere con 3 gol di scarto. Chi si qualifica al sorteggio può pescare negli ottavi una tra Liverpool e Tottenham. Diretta TV su Sky e in streaming su NOW.
Come arrivano Inter e Bodo Glimt alla partita di oggi
L'Inter, che in campionato è a +10 sul Milan (secondo), può concentrarsi sulla Champions e dare tutto per ribaltare la sconfitta dell'andata, conquistando la qualificazione agli ottavi. Deve farlo senza Lautaro (infortunato) ma ci sarà Pio Esposito al fianco di Thuram. Dumfries è a disposizione. Tra le fila dei norvegesi c'è grande fiducia e la consapevolezza di partire coi favori del pronostico per il 3-1 dell'andata. A guidare l'attacco ci sarà l'ex milanista Hauge.
Cosa serve all'Inter per qualificarsi agli ottavi di Champions
Sconfitta all'andata per 3-1, l'Inter deve vincere per forza con almeno 3 gol di scarto (esempio: 3-0, 4-1, 5-2 etc etc) per superare il turno e qualificarsi agli ottavi di finale. Se vince con 2 gol di scarto contro il Bodo Glimt non basta: a parità di reti nel computo complessivo tra andata e ritorno si va ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.
Inter-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali
Senza Lautaro, nell'attacco dell'Inter ci saranno ancora Esposito e Thuram. Blomberg, Hogh e Hauge: è il tridente offensivo col quale il Bodo Glimt si schiera a San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito.
Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.
Dove vedere Inter-Bodo Glimt di Champions in TV e streaming
La partita di ritorno dei playoff di Champions tra Inter e Bodo Glimt sarà visibile in diretta tv (ma solo per abbonati) sui canali di Sky: Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Match in onda anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky è disponibile l'app Sky Go, funzionante su tutti i dispositivi mobili. In alternativa c'è anche NOW (previo pagamento del pass sport).