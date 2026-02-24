Inter-Bodo Glimt LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

L'Inter, che in campionato è a +10 sul Milan (secondo), può concentrarsi sulla Champions e dare tutto per ribaltare la sconfitta dell'andata, conquistando la qualificazione agli ottavi. Deve farlo senza Lautaro (infortunato) ma ci sarà Pio Esposito al fianco di Thuram. Dumfries è a disposizione. Tra le fila dei norvegesi c'è grande fiducia e la consapevolezza di partire coi favori del pronostico per il 3-1 dell'andata. A guidare l'attacco ci sarà l'ex milanista Hauge.