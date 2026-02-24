Cosa serve all’Inter per passare contro il Bodo Glimt e cosa succede in caso di pareggio al 90′

L'Inter ha una sola possibilità per superare i play off di Champions e qualificarsi agli ottavi di finale entro i tempi regolamentari: deve battere il Bodo Glimt conservando uno scarto di almeno 3 gol. In caso di vittoria, ma con una sola rete di differenza, pareggio o addirittura ko in casa l'epilogo è chiaro: è eliminata. Il risultato dell'andata (sconfitta per 3-1) non lascia spazio ad altri calcoli considerato che – com'è noto ormai da tempo – le regole del nuovo format Uefa prevedono che non esista più il "gol in trasferta doppio". Cosa vuol dire? Conta soltanto il risultato complessivo e aggregato tra match di andata e ritorno. In caso di passaggio del turno i nerazzurri possono incrociare Sporting Lisbona oppure Manchester City.

Cosa serve all'Inter per passare il turno

La squadra di Chivu può superare lo scoglio degli spareggi dei sedicesimi in due modi: vincendo entro i 90 minuti regolamentari oppure giocandosi tutto nei supplementari (e agli eventuali rigori) qualcosa fosse pari il computo di reti tra sfida in Norvegia e quella a San Siro. In sintesi sono queste due le opzioni "favorevoli" ai nerazzurri:

L'Inter passa direttamente se vince con 3 o più gol di scarto (3-0, 4-1, 5-2, etc.).

vince con 3 o più gol di scarto (3-0, 4-1, 5-2, etc.). Si va ai supplementari se l'Inter vince con 2 gol di scarto (es. 2-0, 3-1, 4-2). In questo caso il punteggio aggregato sarebbe in parità e non importa quanti gol il Bodo abbia realizzato al Meazza.

l'Inter vince con 2 gol di scarto (es. 2-0, 3-1, 4-2). In questo caso il punteggio aggregato sarebbe in parità e non importa quanti gol il Bodo abbia realizzato al Meazza. Inter eliminata in caso di vittoria con un solo gol di scarto, pareggio (con qualsiasi risultato) o sconfitta.

Cosa succede in caso di pareggio al 90°

In caso di pareggio nella singola gara di ritorno, non sono previsti tempi supplementari se il risultato globale premia una delle due squadre (in questo caso il Bodo Glimt che parte dal 3-1 ottenuto in Norvegia). Se invece l'Inter pareggia il numero di gol complessivi (esempio: vincendo 2-0) e non riesce a raggiungere i 3 gol di scarto necessari per qualificarsi, allo scoccare del 90° minuto si andrà all'extra-time (due tempi da 15 minuti). Qualora la parità dovesse persistere, si deciderà tutto ai calci di rigore.