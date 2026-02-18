Inter freddata 3-1 nel gelo di Bodo: Pio Esposito non basta, playoff Champions in salita

Brutta e pesante sconfitta dell'Inter sul sintetico di Bodo con il padroni di casa norvegesi cinici e spietati: 3-1 il risultato finale che gela l'entusiasmo nerazzurro con la squadra di Chivu che spreca troppo, colpisce due pali, ma non convince mai del tutto perdendo troppo spesso il filo del gioco. E venendo punita nell'ultimo tratto di partita con un uno-due Hauge-Hogh che vanifica la rete del pareggio di Pio Esposito a fine primo tempo. Ora il ritorno a San Siro è decisamente più complicato, con le condizioni di Lautaro, uscito zoppicante, che preoccupano non poco.

Nel gelo norvegese l'Inter paga subito nel modo peggiore l'unica vera occasione gol del Bodo che non spreca il regalo difensivo e fulmina Sommer con un tiro da centro area di Fet che apre la gara, dopo una splendida azione corale. Un colpo che l'Inter però riesce a incassare nel migliore dei modi, pur non trovando grandi occasioni, malgrado la superiorità tecnica sul sintetico. Poi però ci pensa Pio Esposito che Chivu ha preferito a Thuram al fianco di Lautaro e i nerazzurri tornano a respirare con il tapìn sottoporta dell'attaccante che riporta la gara in equilibrio.

Non facile, però, leggere la partita per Chivu che inizialmente si affida a tanto turnover dando spazio a chi ha visto poco il campo senza trovare un undici capace di fare la differenza. Qualche rimpianto di troppo in avanti, dove una rovesciata plastica di Lautaro si spegne sulle schiene avversarie, Barella si divora una rete già fatta a tu per tu con Haikin e i tiri di Darmian sono preda del portiere norvegese e, quando non ci arriva, si spengono sul palo. Troppo poco, però, nell'economia di un playoff che l'Inter deve provare a chiudere in ogni modo possibile per godersi un ritorno a San Siro più sereno e tranquillo.

Nella ripresa, sfortuna Inter con un altro palo colpito dopo una azione confusa in area Bodo e la palla che carambola sul palo dopo un'ultima fortuita deviazione della difesa norvegese. Ma la grave lacuna dell'Inter è non riuscire a finalizzare il vantaggio e così il Bodo Glimt prende fiducia e torna a giocare a testa alta, trascinato dal proprio pubblico alla ricerca del risultato pieno. Chivu cambia in attacco, portando in panchina un Lautaro tutt'altro che trascinante per Thuram al fianco di Esposito. Ma se i nerazzurri sprecano, i norvegesi no e alla prima occasione reale del secondo tempo trovano il nuovo vantaggio con Hauge con il Bodo che trova il 3-1 due minuti più tardi con Hogh.