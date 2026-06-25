Il Messico si prende la scena ai Mondiali tra memoria e futuro: nella notte di Ochoa brilla il 17enne Mora

Il Messico batte 3-0 la Repubblica Ceca e chiude il girone A dei Mondiali 2026 a punteggio pieno. La nazionale di Aguirre vola ai sedicesimi con due immagini fortissime: Memo Ochoa, quasi 41 anni, entra nel suo sesto Mondiale, mentre il 17enne Gilberto Mora si prende la scena da titolare.

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Il Messico arriva alla fase a eliminazione diretta del suo Mondiale casalingo con una fotografia quasi perfetta: da una parte Memo Ochoa, quasi 41 anni, chiamato dentro nel finale per prendersi l'abbraccio dell'Azteca nel suo sesto Mondiale; dall'altra Gilberto Mora, 17 anni, il più giovane calciatore presente in questa Coppa del Mondo e già abbastanza maturo da giocare da protagonista una partita decisiva. In mezzo c'è il 3-0 alla Repubblica Ceca, risultato che chiude il Girone A e certifica il primo posto della squadra di Javier Aguirre.

Il Messico ha fatto il suo dovere senza sbavature: tre partite, tre vittorie, sei gol segnati e nessuno subito. Dopo il 2-0 al Sudafrica e l'1-0 alla Corea del Sud, è arrivato anche il successo contro la Repubblica Ceca, eliminata dal torneo con un solo punto. A sbloccare la partita è stato Mateo Chavez al 55′, poi il raddoppio di Julian Quinones al 61′ e il tris di Alvaro Fidalgo nel recupero. Una vittoria netta, costruita nella ripresa, davanti a un pubblico che ha accompagnato la nazionale verso il primo vero bivio del torneo.

Ochoa e Mora, il Messico tra memoria e futuro ai Mondiali

La fotografia della serata, però, va oltre il risultato. Perché il Messico ha vinto con i gol, ma ha raccontato molto di sé attraverso due immagini opposte. Ochoa è entrato al 78′ al posto di Raul Rangel e ha trasformato gli ultimi minuti in una celebrazione personale e collettiva. Il portiere messicano ha giocato almeno una partita nel suo sesto Mondiale, diventando ancora una volta un simbolo della nazionale. Per anni è stato l’uomo delle parate impossibili, soprattutto nelle notti in cui il Messico sembrava dover resistere più che dominare. Stavolta è entrato quando il risultato era già indirizzato, ma il peso emotivo è rimasto enorme.

All'altro estremo c'è Gilberto Mora, titolare a 17 anni in una partita da dentro o fuori per la classifica del girone. Il giovane talento messicano non è stato solo una presenza statistica: ha partecipato alla manovra, ha dato qualità tra le linee ed è uscito al 72′ tra gli applausi dell'Azteca. Il Mondiale del Messico, almeno finora, vive anche su questa doppia linea: l'icona che chiude un ciclo e il ragazzo che può aprirne un altro.

Il Messico chiude primo il girone: cosa succede ora

La classifica finale del Girone A dice Messico primo con 9 punti, Sudafrica secondo con 4, Corea del Sud terza con 3 e Repubblica Ceca ultima con 1. Il Sudafrica ha completato il proprio sorpasso battendo 1-0 la Corea del Sud nell'altra gara del gruppo, conquistando così la qualificazione diretta come seconda.

Il Messico invece giocherà i sedicesimi di finale da testa di serie del girone. La partita è in programma mercoledì 1 luglio alle 03:00 italiane, ancora al Mexico City Stadium, contro una delle migliori terze provenienti dai gruppi C, E, F, H o I. Il nome dell'avversaria dipenderà dagli incastri degli altri gironi, ma Aguirre può ripartire da una certezza: il Messico non ha ancora subito gol e ha costruito il proprio cammino con una solidità rara.

Non basta per spingersi troppo oltre con le previsioni, perché il Mondiale vero comincia adesso. Ma il Messico ci arriva con una spinta emotiva potente: Ochoa come memoria vivente di una nazionale che non vuole più fermarsi sempre allo stesso punto, Mora come promessa di un futuro che davanti al pubblico di casa sembra già iniziato.