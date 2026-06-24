Svizzera, Canada e (forse) Bosnia avanti ai sedicesimi dei Mondiali sono una “purga” per l’Italia

Nell’ultima giornata del Gruppo B vincono elvetici e bosniaci, che possono ancora di farcela tra le migliori terze. Canada battuto ma qualificato ugualmente.

Svizzera e Canada qualificate ai sedicesimi dei Mondiali 2026.

La Svizzera batte il Canada 2-1, porta via primo posto e qualificazione ai sedicesimi di finale. Nell'altro match della serata la Bosnia Erzegovina ha superato 3-1 il Qatar (nel novero delle eliminate) e s'è piazzata al 3° posto nel Gruppo B, ritagliandosi ancora un possibilità di proseguire l'avventura nel Mondiale americano. Quasi, quasi ce la fa per il rotto della cuffia… molto dipende dalla combinazione di risultati dei prossimi incontri: opzione difficile, perché quel -1 in differenza reti è zavorra che pesa, ma i balcanici sono ancora in ballo nel lotto della possibili ripescate.

Che barba, che noia. Lo spettacolo esibito da quelle potevano essere nostre avversarie tale è stato: una noia mortale. Inevitabile, al netto della rassegnazione maturata da tempo, che il pensiero vada ancora una volta alla mancata qualificazione dell'Italia: ce l'avesse fatta, sarebbe capitata in un raggruppamento davvero mediocre per quanto visto in campo. E non avercela fatta (perdonate il gioco di parole) pure dice molto su quale sia il livello di calcio che siamo in grado di esprimere al momento a livello internazionale: al di sotto dei balcanici, che qualche rischio lo hanno corso perfino coi qatarioti e sono stati presi a pallare dagli elvetici; al di sotto pure di un Canada che, dopo aver maramaldeggiato con la selezione della Penisola Araba, è andato a schiantarsi palesando tutti i limiti che erano emersi al debutto. Rimpianti? Moltissimi. Fa ancora male. E sì, non passa mai. Per noi è come ingoiare (di nuovo) una purga.

La classifica del Girone B

1. Svizzera 7 (diff. reti +4)

2. Canada 4 (+5)

3. Bosnia-Erzegovina 4 (-1)

4. Qatar 1 (-8).

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Quali saranno gli accoppiamenti nella fase a eliminazione diretta? Bisognerà attendere ancora prima di conoscere gli avversari considerato l'abbinamento in tabellone della prima del Gruppo B (la Svizzera) con la migliore terza classificata dei gironi E (Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao), F (Olanda, Giappone, Svezia), G (Egitto, Belgio, Iran, Nuova Zelanda), I (Senegal), J (Austria o Algeria).

Quanto al Canada, prenderà la seconda del Gruppo A (Corea del Sud o Repubblica Ceca le favorite). E la Bosnia Erzegnovina? Potrebbe essere abbinata alla Germania oppure alla prima del Girone D (Stati Uniti).