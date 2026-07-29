Chi è Kerim Alajbegovic, il 18enne preso dalla Juve che ha fatto impazzire l’Italia con la Bosnia

Alajbegovic giocherà con la Juventus, talento puro, ha appena 18 anni. Con Spalletti dovrà trovare una collocazione tattica, può svariare in ogni lato del fronte offensivo.

La Juventus ha piazzato un grandissimo colpo di mercato. Carnevali e Massara bruciano una concorrenza enorme sono riusciti a mettere le mani su Kerim Alajbegovic, talentuoso calciatore bosniaco classe 2007. Lo volevano in tanti, la Juve muovendosi bene e giocando in modo concreto le proprie carte ha convinto il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino. Non è un'operazione di poco conto, perché per questo calciatore sono serviti oltre 30 milioni di euro, si parla di 33 milioni più bonus.

Il playoff con l'Italia, Leverkusen e Salisburgo

Quando l'Italia ha sfidato la Bosnia nello spareggio playoff il calciatore più noto dei bosniaci era senz'altro Edin Dzeko, ma quello che faceva più paura era un ragazzino poco noto ai più, ma assai noto a chi il calcio lo segue e conosce a fondo: Kerim Alajbegovic. Nato a Colonia, in Germania, il 21 settembre 2007, a 18 anni ha fatto fuori l'Italia e ha fatto quello step che lo ha fatto conoscere totalmente. Giovanili con il Bayer Leverkusen che lo ha allevato prima di cederlo per 2 milioni al Salisburgo, in Austria, dove ha fatto esperienza, è cresciuto ed ha vissuto la prima annata da professionista, giocando anche i preliminari di Champions e l'Europa League.

Alajbegovic esulta dopo il gol in Bosnia–Qatar dei Mondiali.

Un ottimo Mondiale, tante richieste: lo compra la Juventus

Il Leverkusen a fine stagione se l'è ripreso facendo valere una clausola inserita nel contratto di cessione. Per 8 milioni è fatto il percorso inverso. Il Bayer, però, non aveva intenzione di tenerlo, ma di monetizzare. Il Mondiale non ha fatto che accrescere le quotazioni di Alajbegovic, un gol al Qatar ma in generale eccellenti prestazioni e pretendenti che si sono fatte ulteriormente sotto.

Ci ha provato l'Atalanta, hanno sondato il terreno la Roma e la Fiorentina, qualcuno dice pure l'Inter, a un certo punto ha fatto irruzione il Chelsea che considerata la disponibilità economica sembrava quella favorita, e invece dal nulla è sbucata la Juventus che se l'è assicurato, sborsando una cifra importante. 33 milioni di euro più bonus, e pare una percentuale sulla futura rivendita. Alajbegovic formerà un reparto offensivo di prim'ordine con Yildiz e Kolo Muani.

Il ruolo di Alajbegovic: caratteristiche e posizione in campo del bosniaco

L'imprevedibilità è il tratto distintivo di questo ragazzo. L'estro di Alajbegovic è notevole, in Italia non potrà che migliorarsi sotto ogni punto di vista. Il suo ruolo è da capire. Perché tendenzialmente gioca sulla fascia sinistra, ovviamente in attacco, ma in quella zona c'è Yildiz. Ma può agire pure sull'altra fascia e anche dietro la punta. Insomma in qualunque posizione del reparto offensivo. Ampia visione di gioco, grande abilità nell'uno contro uno, ambidestro, calcia in porta da ogni posizione ed ha una propensione all'assist.