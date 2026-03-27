Chi è Kerim Alajbegovic, il 18enne decisivo per la Bosnia che da oggi ha una nuova squadra

Ha segnato il rigore decisivo della Bosnia nella semifinale dei playoff e poche ore dopo è stato annunciato dal Bayer Leverkusen: Kerim Alajbegovic è il pericolo numero uno per l’Italia in finale.

Kerim Alajbegovic ha vissuto la serata più importante della sua carriera quando ha calciato il rigore decisivo che ha portato la Bosnia alla finale dei playoff Mondiali. Sarà il prossimo avversario dell'Italia nella partita decisiva che emetterà l'ultimo verdetto prima del torneo, ma nel frattempo la giovane stella della sua nazionale ha già portato a casa un risultato importantissimo: poche ore dopo aver segnato il gol decisivo ha annunciato il suo trasferimento al Bayer Leverkusen che ha esercitato l'opzione di riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni di euro. Un passo in avanti importante per la carriera del diciottenne che sta vivendo una settimana praticamente perfetta.

Alajbegovic, la stellina della Bosnia che affronterà l'Italia

L'annuncio del ritorno al Leverkusen chiude un caso di mercato, dato che il giovane bosniaco era stato affiancato a diverse squadre anche in Italia, specialmente Milan e Napoli. Tornerà in Germania dopo una sola stagione trascorsa al Salisburgo da protagonista e avrà l'opportunità di mettersi in mostra nella squadra con cui è cresciuto. Alajbegovic però vuole prima chiudere in bellezza i playoff Mondiali dove affronterà l'Italia: è tra i migliori giocatori in assoluto della Bosnia e sarà il pericolo principale per gli Azzurri che lo hanno visto segnare il rigore decisivo contro il Galles in semifinale.

L'esterno sinistro ha soltanto 18 anni ma si è già messo in mostra con club e nazionale, dove è considerato uno dei talenti più brillanti in circolazione. Può giocare anche a destra o come trequartista dietro alla prima punta, ma dà il meglio di sé sulla corsia sinistra: la specialità della casa sono i dribbling che mettono a sedere i suoi marcatori, storditi dalla velocità e dall'intelligenza calcistica di un veterano. Ha una visione di gioco importante per la sua età ed è un pericolo specialmente sui calci piazzati, una caratteristica che ha affinato negli anni trascorsi nelle giovanili del Bayer Leverkusen e che potrebbe rappresentare un'arma in più per la Bosnia contro l'Italia.

Il gol decisivo e la nuova squadra

Lo scorso anno Alajbegovic ha avuto la possibilità di giocare per la prima volta tra i grandi con il Salisburgo che lo ha acquistato per circa due milioni di euro, ma dovrà già rinunciare a lui perché il Bayer Leverkusen ha attivato la clausola di riacquisto per 8 milioni per portarlo a casa. Vogliono dargli un'occasione in Bundesliga e l'ufficialità è arrivata poche ore dopo il rigore decisivo segnato con la Bosnia: in una sola notte ha portato la sua nazionale alla finale dei playoff contro l'Italia ed è stato protagonista di un trasferimento importante che potrebbe dare la svolta alla sua carriera.