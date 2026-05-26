Oikonomou è ancora in terapia intensiva dopo il grave incidente: ha subito due operazioni alla testa

Come sta Oikonomou dopo l’incidente in moto: è ancora ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni restano difficili. Oggi si è sottoposto a una nuova TAC.

Sono giorni complicati per Marios Oikonomou, coinvolto in un grave incidente con la sua moto domenica scorsa e operato d'urgenza alla testa: si trova in condizioni critiche dopo lo scontro e ha riportato delle lesioni importanti che lo hanno costretto a un intervento di craniectomia decompressiva molto delicato. Si trova ancora ricoverato in terapia intensiva nell'Ospedale Universitario di Giannina, la sua città natale, e nonostante l'intervento tempestivo dei medici le sue condizioni di salute restano ancora preoccupanti.

Ai microfoni di ERTNews, media greco, i medici che lo seguono hanno dato qualche aggiornamento a due giorni dal ricovero. Non è ancora fuori pericolo e a preoccupare è l'evoluzione dell'edema cerebrale dopo l'intervento neurochirurgico. L'equipe medica continua a monitorarlo attentamente, sperando che possa riprendersi completamente dopo l'impatto con l'auto che lo ha travolto mentre faceva un'inversione a U in una zona in cui non era consentito farla.

Le immagini dell’incidente in cui è stato coinvolto Oikonomou

Come sta Oikonomou dopo l'incidente

Purtroppo due giorni dopo l'operazione i medici non possono ancora dare notizie rassicuranti sulla salute del giocatore, coinvolto in un gravissimo incidente mentre guidava la sua moto. È stato travolto da un'automobile che faceva inversione e ha riportato pericolose lesioni alla testa che lo hanno costretto a un intervento d'urgenza: si è sottoposto a due craniectomie per decomprimere il cervello e si trova ancora in terapia intensiva, in attesa dei risultati della TAC che daranno risposte più certe sul suo stato di salute.

Per adesso Oikonomou si trova ancora in condizioni critiche, come confermato dai medici dell'Ospedale Universitario che lo seguono. È intubato in terapia intensiva e sta lottando per la vita in questo decorso post-operatorio, con i medici che aspettano di valutare il grado di riduzione dell'edema cerebrale. Il direttore dell'Ospedale Universitario di Giannina, Spyros Derdemezis, ha spiegato la situazione ai media: "Il paziente rimane intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Quando un paziente viene ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono per definizione difficili". Soltanto il risultato della TAC alla quale si è sottoposto stamattina potrà dare notizie più certe.