Calcio
video suggerito
video suggerito

Oikonomou è ancora in terapia intensiva dopo il grave incidente: ha subito due operazioni alla testa

Come sta Oikonomou dopo l’incidente in moto: è ancora ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni restano difficili. Oggi si è sottoposto a una nuova TAC.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Sono giorni complicati per Marios Oikonomou, coinvolto in un grave incidente con la sua moto domenica scorsa e operato d'urgenza alla testa: si trova in condizioni critiche dopo lo scontro e ha riportato delle lesioni importanti che lo hanno costretto a un intervento di craniectomia decompressiva molto delicato. Si trova ancora ricoverato in terapia intensiva nell'Ospedale Universitario di Giannina, la sua città natale, e nonostante l'intervento tempestivo dei medici le sue condizioni di salute restano ancora preoccupanti.

Ai microfoni di ERTNews, media greco, i medici che lo seguono hanno dato qualche aggiornamento a due giorni dal ricovero. Non è ancora fuori pericolo e a preoccupare è l'evoluzione dell'edema cerebrale dopo l'intervento neurochirurgico. L'equipe medica continua a monitorarlo attentamente, sperando che possa riprendersi completamente dopo l'impatto con l'auto che lo ha travolto mentre faceva un'inversione a U in una zona in cui non era consentito farla.

Le immagini dell’incidente in cui è stato coinvolto Oikonomou
Le immagini dell’incidente in cui è stato coinvolto Oikonomou

Come sta Oikonomou dopo l'incidente

Purtroppo due giorni dopo l'operazione i medici non possono ancora dare notizie rassicuranti sulla salute del giocatore, coinvolto in un gravissimo incidente mentre guidava la sua moto. È stato travolto da un'automobile che faceva inversione e ha riportato pericolose lesioni alla testa che lo hanno costretto a un intervento d'urgenza: si è sottoposto a due craniectomie per decomprimere il cervello e si trova ancora in terapia intensiva, in attesa dei risultati della TAC che daranno risposte più certe sul suo stato di salute.

Leggi anche
Grave incidente per Marios Oikonomou: l'ex Samp e Bologna è in condizioni estremamente critiche

Per adesso Oikonomou si trova ancora in condizioni critiche, come confermato dai medici dell'Ospedale Universitario che lo seguono. È intubato in terapia intensiva e sta lottando per la vita in questo decorso post-operatorio, con i medici che aspettano di valutare il grado di riduzione dell'edema cerebrale. Il direttore dell'Ospedale Universitario di Giannina, Spyros Derdemezis, ha spiegato la situazione ai media: "Il paziente rimane intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Quando un paziente viene ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono per definizione difficili". Soltanto il risultato della TAC alla quale si è sottoposto stamattina potrà dare notizie più certe.

Immagine
Live
Italiano-Napoli, incontro con De Laurentiis: Allegri sullo sfondo. Milan, contatti con Iraola
Il club rossonero per la sua panchina valuta adesso anche i profili di Marco Silva e di Xavi Hernandez
Gattuso è l'erede di Maurizio Sarri alla Lazio: accordo raggiunto con Lotito, per l'ex CT pronto un biennale
La Juve su Alisson e Robertson per iniziare la rivoluzione: è l'unica condizione posta da Spalletti
Cassano: "Allegri ha ingannato il calcio italiano. Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi"
Serie A 2026/27, ecco le date della prossima stagione: quando esce il calendario e la lunga pausa Nazionali
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views