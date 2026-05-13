Panucci smonta in tv l’Inter che ha vinto la Coppa Italia: “Basta coccolarla, ha fatto quello che doveva”

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia battendo la Lazio (0-2) in un match dominato sì, ma soprattutto condizionato dagli errori clamorosi commessi dai biancocelesti. "Strapotere!"… nello studio di Mediaset la conduttrice, Monica Bertini, elogia la grande stagione dei nerazzurri che erano ripartiti dalla delusione dell'anno scorso, quando restarono a bocca asciutta su tutti i fronti e, per giunta, vedendosi soffiare lo scudetto dal Napoli all'ultimo turno. Christian Panucci va controcorrente e mette un freno a tanta esaltazione, dando (secondo lui) la giusta dimensione a quanto fatto dalla squadra di Chivu.

"L'Inter ha fatto la stagione che doveva fare – sbotta in diretta l'ex difensore, cogliendo di sorpresa anche gli interlocutori -. Ma in Europa non l'ha fatta…". La critica che muove l'ex calciatore è molto semplice: non gli piace affatto questo tono così enfatico per mettere in risalto quel che per una formazione del calibro dell'Inter è la normalità, ovvero vincere. E perché tutto questo pathos gli sembra davvero fuori luogo. "La botta morale dopo l'anno scorso? L'hanno presa tutti nel calcio, ma nessuno è andato in terapia intensiva…".

Lo spiega poco dopo mentre sullo sfondo la diretta manda ancora in onda le immagini dei festeggiamenti dei nerazzurri. "Qua sembra sempre che stiamo a coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso, ma dai… e lo ripeto: mica sono sono andati in ospedale in terapia intensiva!". Panucci non ci sta e sottolinea il concetto con un'altra riflessione che suona come una nota stonata rispetto allo spartito trionfalistico messo in scena. "Mi sembra sempre che si voglia coccolare la squadra dopo una sconfitta… sono giocatori forti e giocano nell'Inter ed è chiaro che devono vincere. Ma il calcio è così: puoi perdere poi ti rialzi e vinci. Sembra che abbiano fatto un'impresa ma non mi sembra… eh".

Opinione molto forte quella che fa da filo conduttore al pensiero di Panucci. Successivamente, però, chiarisce meglio che il suo giudizio non è né può essere negativo, che apprezza certamente quanto fatto dai nerazzurri ma secondo lui la narrazione che c'è intorno alla stagione di questa squadra va ricondotta entro i giusti binari. "Se devo dare un voto, per me la stagione è da 8,5 – ha aggiunto alla conclusione del suo intervento – ma in Europa hanno fatto male (il riferimento è alla doppia sconfitta in Champions con il Bodo Glimt, ndr). E il primo obiettivo non può essere il campionato".