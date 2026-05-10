Marc Marquez ha subito una doppia operazione: il campione MotoGP salterà almeno due gare

Il pilota spagnolo che a Le Mans ha avuto un brutto incidente è finito sotto i ferri. Marc Marquez è stato operato, l’intervento è andato bene, salterà però almeno due gare.

Marc Marquez è finito sotto i ferri. Operato, il campione spagnolo, nel giorno in cui si è disputato il Gran Premio di Francia a Le Mans. Il team manager della Ducati Davide Tardozzi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Marquez. L'intervento è andato bene, l'obiettivo è quello di riaverlo presto in pista.

L'operazione è andata bene

Tardozzi ha parlato dell'intervento al quale si è sottoposto domenica mattina presso la Clinica Ruber Internacional di Madrid il campione in carica della MotoGP: "Come previsto è andato tutto bene e devo dirlo. Speriamo quindi di rivederlo al più presto". Parlando con DAZN Spagna ha aggiunto: "La cosa più importante per noi, al di là dell'aspetto sportivo, in questo momento è la salute di Marc, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo di riaverlo presto in pista".

Il riaverlo presto in pista è un augurio, ovvio, più che una realtà. Perché Marc Marquez salterà la gara di casa, il GP di Catalogna, e pure quella del Mugello. Il suo recupero è tutto da definire. Ci potrebbe volere un bel po'.

Intervento a piede e spalla per Marquez

Marquez è stato operato stamattina a Madrid, dopo l'incidente nella Sprint Race, per la frattura del quinto metatarso del piede destro e per sostituire la vite che si era spostata nella sua spalla destra – quella che si era infortunato lo scorso autunno nel G dell'Indonesia) e che era andata a toccare il nervoso che sovrintende alla funzionalità del braccio e della mano.

La sua fidanzata, Gemma Pinto, prima del via della gara di Le Mans aveva informato Alex Marquez e il papà Julià, scrivendo loro che il pilota si stava riprendendo dall'operazione prima di essere trasferito in reparto. Si era parlato di intervento non banale e per questo motivo c'era un minimo di preoccupazione, per l'ennesima operazione per Mar Marquez, che ancora una volta paga il conto con la sfortuna.