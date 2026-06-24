Cambia la regola dei calci di rigore a Mondiali in corso: la FIFA ha chiesto la modifica urgente all’IFAB

La FIFA ha avviato colloqui con l’IFAB, l’organo che stabilisce le regole del calcio, per introdurre una modifica importante ai calci di rigore già durante i Mondiali.

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La FIFA ha deciso che il tempo stringe e bisogna arrivare a dama prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta dei Mondiali in corso di svolgimento, dunque prima di domenica 28 giugno, quando si giocheranno le prime partite dei sedicesimi di finale. Per quel giorno – nelle intenzioni di Infantino e soci – dovrà già essere stata introdotta una modifica importante ai calci di rigore: non quelli assegnati nel corso del match, ma quelli che si tirano al termine di una gara a eliminazione diretta quando finisce in parità anche dopo i tempi supplementari.

Com'è adesso la regola sui calci di rigore quando una partita a eliminazione diretta finisce in pareggio

Il punto fondamentale che la FIFA ha sottoposto con urgenza al vaglio dell'IFAB per la sua approvazione è la procedura che precede l'inizio della sequenza dei penalty e che vede i capitani delle due squadre partecipare assieme all'arbitro a un doppio sorteggio con duplice lancio di moneta, l'uno dopo l'altro. Il massimo organo di governo del calcio mondiale vuole che da ora in poi venga fatto dal direttore di gara un solo lancio: chi vince decide se tirare per primo o scegliere la porta dove calciare i rigori.

Il doppio lancio della moneta prima di Giappone–Croazia ai Mondiali 2022

La notizia è stata appresa dal ‘Times' da fonti interne alla FIFA, che hanno riferito delle discussioni in atto con l'International Football Association Board, l'unico ente cui spetta il diritto di modificare le ‘Laws of the game', ovvero le regole del gioco del calcio, ovviamente sempre col benestare della FIFA. Oggi è mercoledì, dunque i tempi sono davvero stretti per ratificare l'applicazione della nuova regola fin da domenica prossima.

Cosa dice la nuova regola che la FIFA vuole introdurre a Mondiali in corso e perché ha chiesto all'IFAB di farlo

La ratio della modifica è evitare di dare due vantaggi alla stessa squadra, qualora vincesse entrambi i lanci di moneta. Ovvero esattamente quello che è accaduto in occasione dell'ultima finale di Champions League vinta appunto ai rigori dal PSG sull'Arsenal. I parigini hanno vinto entrambi i lanci di moneta, scegliendo dunque sia di calciare per primi (che come si sa dà un vantaggio quantificato statisticamente) sia di tirare sotto la curva dove c'erano i propri tifosi, un ulteriore elemento a proprio favore. La squadra di Luis Enrique ha poi vinto la sua seconda Champions di fila.

La FIFA vuole ora cambiare la regola in modo che ci sia un solo lancio della moneta: il vincitore sceglie se iniziare a tirare o il lato del campo, il perdente ha il diritto di fare la scelta che resta. Questo sistema è reputato più equo, evitando di dare due vantaggi a una sola squadra.