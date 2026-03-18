L’Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern: finisce la Champions delle italiane, definiti i quarti

L’Atalanta saluta la Champions League incassando altri quattro gol dal Bayern Monaco. Poco da fare in Baviera per la squadra di Palladino sconfitta 4-1 nel ritorno degli ottavi. Solita prestazione totale della formazione tedesca che dopo aver sbloccato il risultato su rigore nel primo tempo, ha dilagato poi nel secondo tempo con Samardzic che ha alleggerito il passivo. Si chiude dunque l’avventura stagionale delle formazioni italiane nella massima competizione europea.

Atalanta travolta ancora dal Bayern Monaco, 10 gol in due partite

La missione impossibile dell'Atalanta dopo il 6-1 dell'andata si è confermata tale già al 25′ quando Kane dal dischetto ha portato avanti i suoi. Un penalty precedentemente parato da Sportiello, ma poi fatto ripetere per la posizione irregolare dell'estremo difensore. Le certezze della Dea si sono da lì in poi sgretolate e nel secondo tempo, il Bayern Monaco ne ha approfittato.

Poker del Bayern

È salito sugli scudi ulteriormente Kane che si è inventato un gran gol: movimento a smarcarsi tra due avversari e tiro imparabile nel sette. Poi il tris segnato da Karl dopo una bella trama con Diaz protagonista. A chiudere il conto delle reti ci hanno pensato Luis Diaz protagonista di un'ottima prova e poi nel finale Samardzic. Titoli di coda sulla partita con il Bayern che vola ai quarti e Atalanta eliminata.

I risultati delle partite degli ottavi, e lo scenario dei quarti

Sarà dunque la formazione allenata da Vincent Kompany ad affrontare il Real Madrid nel prossimo turno per quella che è una sfida di altissimo livello, grande classico del calcio continentale. A proposito di abbinamenti, derby di Spagna ai quarti con il Barcellona che ospiterà l'Atletico Madrid: fatte fuori le due inglesi Newcastle e Tottenham. Non è bastata a Tudor una buona prova in casa, con il 3-2 che ha comunque sorriso ai Colchoneros. Gli altri due match saranno Sporting-Arsenal e Liverpool-PSG, con i Reds che hanno regolato 4-0 i turchi giustizieri della Juventus ai playoff.