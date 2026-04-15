Champions in TV, dove vedere Bayern-Real Madrid e Arsenal-Sporting oggi: orari e canali delle partite

Il ritorno dei quarti di finale di Champions, le partite di oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting. Gli orari e dove vederle in tv su Sky Sport, NOW, Amazon e in chiaro su TV8.

Bayern Monaco–Real Madrid e Arsenal–Sporting sono le partite di ritorno che oggi, 15 aprile, completano la griglia dei quarti di Champions League. Si giocano entrambe alle 21 e tutto può ancora succedere al netto dei risultati dell'andata: i tedeschi partono con i favori del pronostico per la vittoria (2-1) e per la prestazione del Santiago Bernabeu, chi passa il turno affronta in semifinale il Paris Saint-Germain; londinesi decisi a far valere il fattore campo dopo il successo (1-0) della settimana scorsa a Lisbona, in caso di passaggio del turno troveranno l'Atletico Madrid.

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video mentre Arsenal-Sporting andrà in onda sui canali di Sky Sport e su NOW. La gara sarà visibile anche su TV8 ma in chiaro per tutti e senza costi aggiuntivi.

Champions League, le partite di oggi martedì 14 aprile: gli orari

Il programma completo delle partita di mercoledì 15 aprile, con indicazione degli orari e dei canali tv che trasmettono le partite:

ore 21 Bayern Monaco-Real Madrid (Amazon Prime Video)

Bayern Monaco-Real Madrid (Amazon Prime Video) ore 21 Arsenal-Sporting (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW e TV8).

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

Amazon Prime Video manda in onda la migliore delle partite in programma al mercoledì. In assenza di squadre italiane, le attenzione dell'emittente sono tutte concentrate sul big match dell'Allianz Arena tra Bayern e Real, che è una sorta di finale anticipata. Chi vorrà seguire la sfida dei Gunners di Arteta con la mina vagante portoghese avrà due opzioni a disposizione: gli abbonati al network satellitare potranno vederla in tv su Sky Sport 1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251 (su Sky Go in diretta streaming). Sempre se utenti registrati col pass sport, il match andrà in onda su NOW. In alternativa, la si potrà vedere anche in chiaro e gratis su TV8.