Super Bayern al Bernabeu! Real Madrid battuto 2-1: Olise incanta, Luis Diaz e Kane decidono

Il Bayern Monaco si prende la scena e una vittoria pesante al Bernabeu. Real Madrid battuto 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions con la squadra di Kompany che ha offerto un’altra notevole dimostrazione di forza. I tedeschi si sono fatti preferire sul fronte del gioco per ampi tratti del match cedendo poi un po’ alla stanchezza nelle fasi finali quando i padroni di casa hanno sfruttato la loro velocità per tornare in partita. Bravi i bavaresi, in questa fase, a blindare il successo.

Gran gol del Bayern, Real Madrid sotto

Il meritato vantaggio della formazione ospite è arrivato poco prima dell’intervallo dopo una bella trama offensiva. Il sempre attento Kane ha individuato Gnabry che con un’invenzione ha servito in profondità Luis Diaz. Conclusione di prima del colombiano e pallone che ha battuto l’incolpevole Lunin. Grandi problemi da parte del Real nel cercare di contrastare soprattutto Olise autore di una prestazione eccezionale.

Tremendo l’uno-due del Bayern che in avvio di secondo tempo ha trovato anche il raddoppio. Ancora una volta protagonista l’ispirato Olise che dopo una bella iniziativa a destra è riuscito a servire Kane. Perfetta la conclusione dell’attaccante inglese per battere ancora il portiere del Real.

Il Real Madrid la riapre in contropiede

Una mazzata per un Real che però ha provato ad affidarsi ai suoi campioni soprattutto in ripartenza. E proprio da una di queste ecco la chance colossale per Mbappé che ha costretto Neuer all’intervento decisivo da applausi. Il francese si è rifatto ad un quarto d’ora dal termine sfruttando in maniera ottimale un bellissimo cross di Alexander-Arnold. Era riuscito quasi a fare un miracolo Neuer che però non ha potuto impedire l’ingresso del pallone in rete. 2-1 e finale pimpante con occasioni da una parte e dall’altra. Il risultato non è più cambiato e ora appuntamento tra una settimana per un altro grande spettacolo.