Bayern Monaco-Real Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

Bayern Monaco-Real Madrid è visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva e in chiaro (ma solo per gli abbonati) su Amazon Prime Video. La telecronaca del match è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (per il commento tecnico). La copertura dell'evento si completa con servizi, interviste, analisi, interventi da bordo campo proposti prima, durante e dopo l'incontro: tutti coordinati dalla conduttrice, Giulia Mizzoni.