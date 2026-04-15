Bayern Monaco-Real Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Bayern Monaco–Real Madrid per la partita di ritorno dei quarti di Champions League. I tedeschi confermano la stessa formazione dell'andata, tra gli spagnoli la novità e Belligham. La squadra di Kompany può contare su due risultati (vittoria o pareggio) su tre per il passaggio del turno. Blancos obbligati a vincere con due gol di scarto dopo la sconfitta per 1-2 al Bernabeu. Chi si qualifica affronta in semifinale il Paris Saint-Germain. Diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video.
Come arriva il Real Madrid alla partita di oggi
Il Real Madrid si presenza all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con la necessità di vincere a tutti i costi per non uscire dalla Champions e fallire anche il secondo obiettivo stagionale. Le possibilità di vincere il titolo nella Liga, infatti, si sono ridotte notevolmente dopo il pareggio col Girona che aumentato lo svantaggio dal Barcellona in vetta (+9). Il cammino in Coppa è stato compromesso dalla sconfitta (1-2) subita all'andata nel match del Bernabeu. Ecco perché questa serve una prova maiuscola, da finale anticipata. Arbeloa potrà contare anche sul rientro di Belligham dall'infortunio. Le speranze di rimonta sono affidata alla coppia d'attacco Mbappè-Vinicius.
Come arriva il Bayern Monaco alla partita di oggi
Il Bayern Monaco arriva in perfette condizioni di forma alla sfida di questa sera che vale la semifinale con il PSG. In campionato è reduce dalla vittoria per 5-0 sul campo del St. Pauli: alla 29ª giornata è primo in classifica con un vantaggio di +12 sul Borussia Dortmund secondo. Rosa al completo per Kompany che conferma le scelte dell'andata. Pavlovic schierato ancora accanto a Kimmich a centrocampo. Nel reparto offensivo panchina per Musiala. Olise, Gnabry e Luis Diaz compongono il terzetto di trequartisti alle spalle di Kane.
Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid di Champions in TV e streaming
Bayern Monaco-Real Madrid è visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva e in chiaro (ma solo per gli abbonati) su Amazon Prime Video. La telecronaca del match è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (per il commento tecnico). La copertura dell'evento si completa con servizi, interviste, analisi, interventi da bordo campo proposti prima, durante e dopo l'incontro: tutti coordinati dalla conduttrice, Giulia Mizzoni.