Come Olise è diventato la miglior ala del mondo: dall’academy del Chelsea all’exploit col Bayern

Michael Olise domina al Bernabéu e dimostra come oggi sia la miglior ala del mondo: prestazione da leader assoluto nella vittoria del Bayern sul Real Madrid in Champions League. Una crescita iniziata nei vivai inglesi e culminata nella consacrazione in Germania.

La vittoria per 2-1 del Bayern Monaco sul Real Madrid al Santiago Bernabéu, nell’andata dei quarti di Champions League, porta una firma chiarissima: quella di Michael Olise. L’esterno francese è stato il vero protagonista della serata, dominando la scena con una prestazione che ha messo in difficoltà costante la difesa spagnola.

Emblematica l’immagine di Álvaro Carreras, spesso lasciato senza aiuti e incapace di contenere le accelerazioni del numero offensivo bavarese. Il Bayern ha insistito con decisione su quella fascia, cercando con continuità Olise e affidandogli il compito di creare superiorità. Il risultato è stato evidente: dribbling, qualità nelle scelte e un assist decisivo per il gol vittoria di Harry Kane.

Olise fa impazzire Carreras in Real–Bayern.

Olise domina al Bernabéu: dal Chelsea al Bayern, la nascita di un fuoriclasse

Eppure, la storia di Olise parte da lontano. Non nasce sotto i riflettori, ma nei settori giovanili più competitivi d’Inghilterra. Cresciuto tra le academy di Chelsea e Manchester City, due delle scuole più esigenti d’Europa, ha sviluppato fin da giovanissimo una tecnica fuori dal comune. Il suo percorso, però, non è stato lineare: proprio l’elevato livello di quelle realtà lo ha spinto a cercare spazio altrove per emergere davvero.

La svolta arriva al Reading, lontano dai grandi palcoscenici ma perfetto per costruirsi. In Championship inizia a mostrare tutte le sue qualità: visione di gioco, dribbling, capacità di rifinire e anche una notevole freddezza sotto porta. Prestazioni che gli valgono il salto in Premier League con il Crystal Palace.

Olise ai tempi del Reading.

A Londra compie il primo vero salto di qualità. Con il Palace diventa uno degli esterni più imprevedibili del campionato, capace di accendere le partite con giocate decisive. Nonostante qualche problema fisico, il suo talento è evidente e lo rende uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Come Michael Olise è diventato la miglior ala del mondo

Il Bayern Monaco decide così di puntare su di lui nell’estate 2024, investendo una cifra importante. Una scelta inizialmente discussa, ma rivelatasi vincente nel giro di pochi mesi. In Germania, Olise trova continuità e stabilità fisica, completando il suo percorso di crescita.

Olise esulta dopo un gol con il Crystal Palace.

Nel sistema offensivo bavarese diventa subito centrale: parte largo, rientra sul sinistro, crea superiorità e produce numeri da top player tra gol e assist. A Madrid ha offerto la sintesi perfetta di tutto questo, risultando decisivo in una delle sfide più importanti della stagione.

Oggi, a 24 anni, è considerato uno degli esterni offensivi più completi al mondo. Dalle difficoltà iniziali nei vivai d’élite fino alla consacrazione internazionale, il suo percorso racconta talento, pazienza e crescita costante. E la sensazione, dopo una notte così al Bernabéu, è che il meglio debba ancora arrivare.