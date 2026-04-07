Un lampo di Havertz nel recupero fa gioire l’Arsenal, Arteta esulta: Sporting battuto 1-0

Nei minuti finali è Kai Havertz a dare la vittoria all'Arsenal nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting Clube de Portgual. Allo stadio José Alvalade il tabellone dopo il 90′ dice 0-1 e i Gunners si giocheranno il pass per la semiginale in casa.

Gara molto combattuta, con le squadre di Rui Borges e Mikel Arteta molto compatte e aggressive: una traversa per parte, con Araujo e Madueke, e un gol annullato a Zubimendi per fuorigioco di Gyokeres.

Havertz nel recupero lancia l'Arsenal verso le semifinali

Alla fine è stato Kai Havertz a rompere l’equilibrio. Un suo gol nei minuti di recupero ha deciso la sfida tra Sporting e Arsenal, regalando agli inglesi un prezioso 0-1 in vista del ritorno.

Quando il match sembrava ormai destinato a chiudersi senza reti, è arrivata la giocata decisiva: Gabriel Martinelli ha servito in area il compagno, che davanti a Rui Silva è rimasto freddo, firmando il colpo vincente con il sinistro. Una gara molto equilibrata all’Alvalade si è quindi risolta nel finale, grazie all’impatto decisivo dei subentrati.

Nel corso del primo tempo entrambe le squadre avevano sfiorato il vantaggio, colpendo una traversa per parte: prima Araujo, poi Madueke direttamente da calcio d’angolo. Per il resto poche occasioni nitide, con un gol annullato a Zubimendi per fuorigioco a inizio azione.

Nel finale lo Sporting ha provato a reagire con forza, creando pericoli con Catamo e Suarez, ma ha trovato sulla sua strada un attento Raya. Ora tutto si deciderà nella gara di ritorno all’Emirates: ai portoghesi servirà una vittoria di misura per portare la sfida ai supplementari, mentre un successo più ampio garantirebbe la qualificazione. Qualsiasi altro risultato, invece, premierebbe l’Arsenal.

Sporting Clube-Arsenal, il tabellino

RETI: 91′ Havertz.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; João Simões (62′ Bargança), Morita; Catamo, Trincao, P. Gonçalves (79′ Nel); Suarez. Allenatore: Rui Borges.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke (76′ Dowman), Odegaard (70′ Havertz), Trossard (76′ Martinelli); Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta

ARBITRO: Daniele Siebert (GER).