Sneijder: “Camavinga stupido, i calciatori del Real dovevano correre da lui negli spogliatoi”

Wesley Sneijder non ha nessun dubbio dopo Bayern-Real Madrid. Le colpe a detta dell'ex trequartista sono tutte di Eduardo Camavinga, troppo ingenuo in occasione del comportamento costatogli il secondo giallo e l'espulsione. Altro che polemiche nei confronti dell'arbitro Vincic, per l'olandese che ha vestito in passato la maglia delle merengues conquistando poi il triplete con l'Inter chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Sneijder attacca Camavinga dopo Bayern-Real Madrid

Mentre dunque in Spagna il clima è incandescente con grandi critiche nei confronti della direzione arbitrale, Sneijder è perentorio in senso opposto. Per lui l'arbitro non ha fatto altro che applicare il regolamento per sanzionare con l'ammonizione Camavinga che dopo un fallo lieve aveva allontanato il pallone. Altro che provvedimento eccessivo dunque per il classe 1984 che non ha scelto certo parole di circostanza nel suo intervento a commento della partita di Champions: "Camavinga è stato uno stupido".

Lo stupore dell'ex calciatore olandese per il comportamento dei calciatori del Real

Stupito Sneijder non solo per il comportamento di un calciatore del calibro di Camavinga, ma anche per quello dei suoi compagni. In particolare per l'ex nazionale oranje, le merengues invece di sfogarsi contro l'arbitro sia dopo il provvedimento che poi al termine del match, avrebbero dovuto scagliarsi contro il loro compagno per l'ingenuità che ha complicato i loro piani: "Sapete cosa avrebbero dovuto fare quei giocatori del Real Madrid dopo il fischio finale? Avrebbero dovuto correre nello spogliatoio e sfogare la loro rabbia contro Camavinga invece!".

Un concetto ribadito ai microfoni di Ziggo Sport: "Il fatto che siano arrabbiati con l'arbitro è qualcosa che non capisco. Voglio dire: se fai una cosa del genere, avendo già un cartellino giallo in tasca… A questo punto dovete correre tutti nello spogliatoio e prendervela con lui. Non con l'arbitro. Cosa doveva fare? Ha anche segnalato che era la seconda volta. A questi livelli, è una cosa davvero troppo stupida".

L'espulsione di Camavinga ha galvanizzato il Bayern Monaco

Da un lato il comportamento del francese ha penalizzato la sua squadra, dall'altro ha galvanizzato il Bayern che ha poi avuto vita più facile: "Restano pochi minuti da giocare e questo dà forza agli avversari. Poi loro inevitabilmente vengono fuori. All'improvviso pensano: ‘Ehi, hanno un uomo in meno, ora non possono coprire tutti gli spazi'. E Olise meritava di chiudere la partita con un gol pazzesco del genere. Era l'unico là davanti ad aver giocato al suo livello. Ma il Real ha fallito nel non chiuderla prima, perché le occasioni le aveva avute".

Un parere diametralmente opposto a quello dei calciatori del Real che hanno considerato il provvedimento eccessivo proprio alla luce dello status di già ammonito di Camavinga. Carvajal, Guler e gli altri avrebbero voluto dunque maggior buon senso da parte del direttore di gara soprattutto in un momento decisivo come quello. Il parere di Sneijder sicuramente alimenterà ulteriori discussioni in Spagna sponda Real Madrid. Tutto l'ambiente merengues è indignato per la decisione dell'arbitro che ha penalizzato la squadra di Arbeloa. Una situazione che rappresenta benzina sul fuoco di una stagione senza titoli. Saranno giorni di polemiche e anche di valutazioni per il futuro.