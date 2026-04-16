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Vinicius esplode contro Bellingham nel momento più difficile di Bayern-Real Madrid: “Tappati la bocca”

Plateale battibecco nel finale di Bayern-Real Madrid tra Bellingham e Vinicius dopo un mancato passaggio del secondo al calciatore inglese. Grande nervosismo tra le merengues.
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A cura di Marco Beltrami
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L'espulsione di Camavinga in Bayern-Real Madrid ha scoperchiato il vaso di Pandora nella squadra spagnola. La rabbia tra i calciatori delle merengues non si è riversata solo contro l'arbitro Vincic: la frustrazione ha giocato un brutto scherzo anche a Bellingham e Vinicius protagonisti di un plateale litigio in campo nel momento più concitato del match, quando il discorso per la qualificazione in semifinale era ancora in equilibrio.

Vinicius non passa il pallone a Bellingham che s'infuria

Siamo al minuto 83 e il Real Madrid scosso dal secondo giallo a Camavinga ha provato comunque a cercare il gol che sarebbe valso il possibile passaggio del turno. Su un ribaltamento di fronte, Vinicius sulla sinistra ha cercato di approfittare di un errore di Upamecano ma si è allungato a sua volta la sfera complicandosi i piani. Il brasiliano avrebbe comunque avuto la possibilità di servire al centro l'accorrente Bellingham, che aveva un certo spazio d'azione ed era stato un po' dimenticato dal Bayern.

La replica di Vinicius a Bellingham, parole decise

Invece però di provare a servire l'inglese, Vinicius si è incaponito guadagnando alla fine solo una rimessa laterale. Non è sfuggita alle telecamere la reazione di Bellingham a centro area: braccia larghe e lamentela per il mancato assist nei confronti del compagno che si è accorto del tutto. Movistar ha mostrato la reazione del sudamericano che prima si è mostrato stupito e poi ha sbottato con il labiale inequivocabile: "Cosa vuoi? Cosa vuoi? Stai zitto e tappati la bocca". Situazioni di campo certo, ma che tradiscono uno stato d'animo non sereno e un feeling di certo non ottimale tra due delle stelle della squadra.

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Polveriera Real Madrid in una stagione da zero titoli

Sicuramente il nervosismo generale per la decisione di Vincic su Camavinga ha esacerbato gli animi, come mostrato poi anche dalle reazioni dei diretti interessati nei confronti della squadra arbitrale dopo l'eliminazione dalla Champions. C'è da dire però che il confronto tra Vinicius e Bellingham è anche la fotografia di una delle principali accuse che vengono mosse al Real, protagonista di una stagione a serio rischio di zero titoli. Dito puntato infatti contro la mancanza di amalgama in un gruppo dove gli individualismi, in primis quello di Vinicius, fanno la voce grossa. E nei momenti difficili tutto diventa più evidente.

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