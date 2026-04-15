PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal sono le semifinali di Champions League

Paris Saint-Germain–Bayern Monaco e Atletico Madrid–Arsenal sono le semifinali di Champions League. I risultati del ritorno dei quarti di questa sera completano la griglia: i tedeschi hanno vinto 4-3 in casa contro il Real Madrid e, in virtù dell'1-2 al Bernabeu, trovano la qualificazione; ai Gunners, invece, è bastato uno 0-0 a Londra (all'andata in Portogallo avevano vinto 0-1) per passare il turno. Martedì 28 e mercoledì 19 aprile le semifinali di andata, ritorno il 5 e 6 maggio.

La griglia della semifinali di Champions

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (28 aprile e 6 maggio)

Atletico Madrid-Arsenal (29 aprile e 5 maggio)

Gol, spettacolo ed emozioni tra Bayern Monaco e Real Madrid

Cinque gol in un tempo di una partita di Champions spiegano bene cosa vuol dire quando in campo vanno due colossi come i bavaresi e i blancos. Cinque gol, due dei quali provocati dalle incertezze dei portieri. Clamorosa quella di Neuer dopo appena 30 secondi che gela l'Allianz Arena: totalmente sconnesso, distratto l'estremo difensore tedesco regala ad Arda Guler la palla del momentaneo vantaggio. Pochi minuti più tardi è Lunin a prendere l'occhiataccia dai compagni di squadra per un'uscita improvvida, fuori tempo, incerta, non all'altezza di un calciatore delle merengues: lascia a Pavlovic la possibilità di mettere dentro subito il pareggio. Uno-due, micidiale. Ma è solo un assaggio rispetto a quello che accade nei 40 minuti successivi. Il risultato è sempre bilico, da una parte e dall'altra ci sono ‘fenomeni' in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. uno di questi è il turco che fa gongolare il ct della sua nazionale, Montella: sua la punizione che sorprende (ancora) Neuer, non perfetto nella scelta della posizione e del tempo per lo stacco… la palla gli scivola dalle mani.

Tutto da rifare, ci pensa Kane a far esplodere l'Allianz Arena con la rete del 2-2 da bomber vero. Nemmeno il tempo di esultare che un contropiede micidiale di Vinicius mette Mbappé in condizione di realizzare il gol del 2-3.

Il tema tattico della ripresa? Lo stesso della prima porzione: al Bayern il possesso palla e l'iniziativa, al Real la palma di squadra che con quei due lì davanti, Vinicius e Mbappé, può farti male in qualsiasi momento. Appena i tedeschi abbassano il ritmo o compiono una sbavatura, loro sono lì. E ci vuole un mezzo miracolo di Neuer per dire di no al francese. Luis Diaz, Olise ce la mettono tutta per far saltare il bunker dei blancos e quasi ce la fanno ma trovano Lunin tra i pali fa vedere quanto vale: bellissima la scelta del tempo per la deviazione (con la punta delle dita) di una traiettoria velenosa scagliata proprio da Olise. Nel finale il colpo di cosa dei tedeschi: Luis Diaz e poi Olise piegano le gambe ai madrileni. Finisce 4-3, 6-4 il risultato aggregato.

All'Arsenal basta un pari con lo Sporting, passa in semifinale

Nell'altro match della serata all'Arsenal basta un pareggio per 0-0 a Londra per passare il turno. I Gunners, forti della vittoria (0-1) ottenuta all'andata, sono riusciti a contenere bene le iniziative dello Sporting Lisbona, sfiorando anche il vantaggio con buone occasioni. Adesso la squadra di Arteta è attesa in semifinale dall'Atletico Madrid.