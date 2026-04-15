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Clamoroso errore di Neuer dopo 34 secondi in Bayern-Real Madrid: la papera che ha regalato il gol a Guler

Bayern Monaco-Real Madrid si apre con una clamorosa papera di Neuer dopo pochi secondi: Guler ne approfitta e segna il gol che rimette momentanemanete in equilibrio il quarto di Champions.
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A cura di Michele Mazzeo
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Il ritorno dei quarti di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid è cominciato nel modo più imprevedibile possibile. A cambiare subito l'inerzia della sfida dell'Allianz Arena è stato infatti un errore enorme di Manuel Neuer, proprio lui che nella gara d'andata al Bernabeu era stato decisivo nella vittoria per 2-1 dei bavaresi con una lunga serie di interventi. Il Bayern si presentava al ritorno con un gol di vantaggio dopo il successo in Spagna, mentre il Real era costretto a rimontare.

Dopo pochi secondi dal calcio d'inizio, con il Bayern in controllo del possesso e apparentemente senza alcuna pressione, Neuer ha sbagliato un passaggio semplice in impostazione, consegnando di fatto il pallone ad Arda Guler sulla trequarti. Il talento turco non ha avuto esitazioni: ha calciato subito dalla distanza, approfittando della posizione del portiere tedesco, fuori dai pali, e ha firmato l'immediato vantaggio del Real Madrid quando il cronometro segnava appena 34 secondi passati dal fischio con cui l'arbitro Vincic ha dato il via al match.

È una giocata che pesa per il modo in cui nasce e per chi la commette. Perché da Manuel Neuer, alla sua 137ª presenza in Champions League con il Bayern e reduce da una prestazione eccellente nella gara d'andata, un errore del genere non se lo aspettava nessuno. Il Real, che aveva bisogno di un episodio per rientrare subito nel doppio confronto, si è ritrovato invece un regalo inatteso.

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I bavaresi hanno avuto comunque il merito di reagire quasi subito, trovando il pareggio pochi minuti dopo su calcio d'angolo con Pavlovic, ma l'immagine che ha segnato l'inizio della notte europea di Monaco è rimasta quella del clamoroso passaggio sbagliato di Neuer e della conclusione immediata del talento turco in maglia merengues. Un errore tecnico semplice da descrivere e devastante nelle conseguenze: controllo del match azzerato, qualificazione rimessa in equilibrio e Allianz Arena gelata dopo meno di un minuto proprio da chi meno se lo aspettava.

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