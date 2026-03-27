Il video imbarazzante dell’Italia che esulta per la Bosnia. Adani: “Avevate detto di non farli vedere”

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L'Italia ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord e affronterà martedì 31 marzo la Bosnia di Edin Dzeko. Un avversario che forse gli azzurri speravano di affrontare a giudicare dall'esultanza mostrata in un video diventato immediatamente virale e mandato in onda in diretta dalla Rai nel post partita di Bergamo. Le immagini hanno mostrato alcuni giocatori dell'Italia come Dimarco, Vicario, Meret e Pio Esposito che nella pancia del Gewiss Stadium sono rimasti incollati alla tv per assistere ai calci di rigore tra Galles e Bosnia proprio per conoscere subito la squadra a cui la Nazionale di Gattuso dovrà contendere il Mondiale.

Ebbene dopo l'ultimo calcio di rigore vincente della Bosnia è stato subito Dimarco a esultare insieme ad altri calciatori e addetti ai lavori presenti. Il video è già virale anche all’estero, e in Bosnia parlano di mancanza di rispetto. Per tutti infatti la sensazione è che l'Italia volesse proprio affrontarela Bosnia considerata, evidentemente, meno forte. Ma si sa – e i precedenti sono ben due – in queste occasioni non ci sono da fare calcoli. Nel frattempo durante la diretta Rai e nel momento in cui sono state mandate in onda quelle immagini, Adani ha perso la pazienza quasi bacchettando la regia: "Avevate detto di non farli vedere".

Il siparietto in diretta Rai tra Antinelli, Stramaccioni, Rimedio e Adani

Nel post partita in collegamento tra campo e studio c'erano Alessandro Antinelli, Andrea Stramaccioni e poi le due voci della telecronaca Rai per l'Italia: Alberto Rimedio e Lele Adani. Antinelli lancia le immagini e spiega: "Dimarco e Pio Esposito si sono guardati tutto – prima dell'intervento di Stramaccioni che commenta il momento dell'esultanza di Dimarco – E ci sono scene…". In questo istante interviene Rimedio che interrompe immediatamente l'opinionista Rai:

"Non diciamolo, non diciamolo, silenzio – seguito dall'intervento di Adani che un po' bacchetta la regia Rai -. Ragazzi, avevate detto di non farli vedere, poi li inquadrate quando esultano, bisogna esultare martedì". In effetti l'intervento di Adani non fa una piega e Antinelli cerca così di metterci una pezza: "Lele abbiamo fatto 20 minuti di televisione immaginifica – e così Adani la chiude con una battuta -. Non è stato un brutto siparietto questo eh, devo dire che sono stati bravi".

La reazione dal mondo per quanto accaduto però è stata piuttosto controversa. In tanti hanno contestato l'atteggiamento un po' spavaldo e superficiale dell'Italia che con quelle immagini fa capire chiaramente di preferire la Bosnia al Galles. Un video che sta avendo inevitabilmente un effetto boomerang considerando che sta caricando ulteriormente la Bosnia – dato che il video è stato postato da diverse pagine che trattano argomenti correlati al calcio bosniaco – pronta a dimostrare di essere all'altezza della situazione. Insomma, se con la Svezia fu un autogol a buttarci fuori, questo può essere considerato come un altro autogol in anticipo rispetto ai novanta minuti – o più – ancora da giocare e che ci separano dai Mondiali dopo due edizioni consecutive mancate.