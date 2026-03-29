Bezzecchi show ad Austin, vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia: Martin secondo, Bagnaia solo 9°

Marco Bezzecchi vince il Gp delle Americhe di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davanti a Jorge Martin che si piazza in seconda posizione e Acosta che invece chiude terzo. Doppietta Aprilia negli USA.

Marco Bezzecchi vince il Gp degli Stati Uniti di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davanti a Jorge Martin che si piazza in seconda posizione e Acosta che invece chiude terzo. Doppietta Aprilia negli USA. Di Giannantonio perde subito posizione in partenza nonostante la pole position. Bezzecchi si prende la testa della corsa ma rimane incollato ad Acosta e Martin che non gli permettono di guadagnare molto se non dopo i primi 6 giri. Marc Marquez scontato il long lap penalty scivola inizialmente in undicesima posizione ma poi inizia a recuperare qualcosina nonostante una condizione non proprio ottimale del campione del mondo in carica.

Bezzecchi a metà gara fa registrare così praticamente lo stesso tempo di Acosta mentre Martin rimane più staccato. Alle loro spalle Diggia e Bagnaia non riescono ad andare oltre la quarta e quinta posizione "minacciati" anche da un ritorno impressionante di Ogura che alle loro spalle gli ha dato del filo da torcere. Il pilota della Trackhouse riesce anche a prendersi la posizione su Bagnaia a 7 giri dalla fine confermando di essere in grande condizione per poi ripetersi anche su Di Giannantonio piazzandosi quarto. Poi però subisce un guasto alla foto e deve fermarsi. Là davanti invece nel finale Martin si prende la seconda posizione approfittando di un errore di Acosta. Alla fine è l'Aprilia a festeggiare una splendida doppietta mentre la Ducati non brilla con Marc Marquez quinto e Bagnaia settimo.

L'ordine d'arrivo nel GP USA sul circuito di Austin