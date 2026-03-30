La classifica ATP aggiornata dopo Miami: a Sinner bastano 200 punti per scavalcare Alcaraz a Monte Carlo

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L'eccezionale doppietta Indian Wells-Miami ha permesso a Jannik Sinner, non solo di entrare nel club dei vincitori del Sunshine Double, ma anche di fare bottino pieno in chiave ranking. Il distacco dalla vetta della classifica ATP occupata da Alcaraz, protagonista di un rendimento balbettante sul cemento USA, si è ridotto e non poco rendendo ancor più entusiasmante il duello per il numero uno al mondo. Sappiamo bene che il sempre pragmatico Jannik pensa solo a giocare e vincere, consapevole che così facendo la chance di riprendersi il primato verrà da sé, ma è interessante capire quali saranno gli scenari futuri della lotta per il vertice. Potrebbero arrivare novità importanti per il primo posto della classifica ATP già a Monte Carlo.

Sinner e la lotta per il numero uno con Alcaraz, la classifica dopo Miami

Proprio come accaduto a Indian Wells, Jannik Sinner ha portato a casa da Miami 1000 punti ovvero il massimo possibile. Questo gli ha permesso, complice la sconfitta inaspettata di Alcaraz nel terzo turno, di ridurre ulteriormente le distanze dal primo giocatore del ranking ATP. Ora i due sono divisi da 1190 punti, con il tennista spagnolo che sente ormai, come si suol dire, il fiato sul collo di quello italiano. I due stanno giocando un campionato a parte visto che il terzo in classifica nel ranking ATP, ovvero Zverev, è distante dal secondo posto più di 7mila punti. Le prime cinque posizioni del ranking:

Carlos Alcaraz: 13590 punti Jannik Sinner: 12400 punti Alexander Zverev: 5205 punti Novak Djokovic: 4720 punti Lorenzo Musetti: 4265 punti

Cosa può succedere a Monte Carlo, Sinner può tentare il sorpasso

Questa fase della stagione può sorridere a Sinner. Infatti Jannik non avrà punti da difendere a Monte Carlo dopo l'assenza della scorsa stagione. Nel Masters 1000 del Principato il campione italiano si presenterà ai blocchi di partenza con 12400 punti, mentre ad Alcaraz saranno decurtati i 1000 punti del trionfo dell'edizione 2025. Questo vuol dire che all'inizio del prossimo torneo il distacco si assottiglierà a 190 punti. Con un minimo di 200 punti in più del rivale dunque Sinner si riprenderebbe il numero uno del ranking.

Quali sono dunque gli scenari per rivedere Sinner numero uno?

Con una vittoria nel torneo Jannik sarebbe certo di tornare in vetta a prescindere dal risultato di Alcaraz. In caso di finale invece servirà un'uscita di scena di Carlos al massimo in semifinale. In ogni caso all'azzurro servirà dunque almeno arrivare in semifinale e fare un turno in più del suo rivale. Ovviamente Sinner ha già dimostrato di non lasciarsi influenzare troppo da questa pressione: dopo la vittoria a Miami ha candidamente ammesso che il torneo di Monte Carlo sarà una sorta di preparazione per la stagione sulla terra rossa.

Quello che è certo è che alla luce dello status di questi due campioni potremmo tranquillamente assistere nei prossimi mesi ad un testa a testa con rapidi capovolgimenti di fronte. Al momento quello che è certo è che nel trittico Monte Carlo, Madrid, Roma (a Barcellona dovrebbe giocare solo Alcaraz), Jannik avrà da difendere solo quelli della finale capitolina, mentre l'attuale numero uno avrà una "spada di Damocle" di duemila punti sul groppone.